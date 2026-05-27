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Lou Vincent pone fin a su etapa en el Ibiza Cricket Club

El ex internacional neozelandés finaliza con éxito su contrato de tres meses después de dejar una profunda huella deportiva y humana en la entidad ibicenca

Despedida de Lou Vincent por parte del Ibiza Cricket Club.

Despedida de Lou Vincent por parte del Ibiza Cricket Club. / Ibiza Cricket Club

Juan López

Ibiza

El Ibiza Cricket Club confirmó el pasado martes la salida de Lou Vincent tras finalizar su contrato de tres meses con la entidad. El ex jugador internacional neozelandés pone fin así a una etapa breve, pero muy significativa, en la que representó a la isla con orgullo, profesionalidad y pasión.

Durante su estancia en Ibiza, Vincent se convirtió en una figura clave para el crecimiento del club, tanto dentro como fuera del campo. Su experiencia, compromiso y exigencia diaria contribuyeron a elevar el nivel competitivo del equipo y a reforzar la estructura deportiva de la entidad.

Uno de los grandes momentos de su paso por el club pitiuso fue la conquista de la Copa Balear, un logro memorable para el club ibicenco y en el que el liderazgo y las grandes actuaciones de Vincent resultaron fundamentales. Su capacidad para inspirar a compañeros, entrenadores y miembros del entorno del club ha dejado una huella duradera.

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Desde el Ibiza Cricket Club han querido expresar su agradecimiento al ex internacional neozelandés por su extraordinaria contribución durante estos tres meses, así como trasladarle todo su apoyo de cara al futuro. La entidad ibicenca despide así a una leyenda del críquet internacional con reconocimiento y gratitud, deseándole a él y a su familia el mayor de los éxitos en sus próximos proyectos.

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