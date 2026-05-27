El judo de base de Ibiza deja huella en el Campeonato de Baleares sub-11 y sub-13

El judo ibicenco de base volvió a dar prueba de su excelente estado de salud el pasado domingo en Palma, donde se celebró el Campeonato de Baleares de Judo de las categorías sub-11 y sub-13, correspondientes a benjamines y alevines. La competición tuvo lugar en el Polideportivo Germans Escalas y reunió a jóvenes deportistas de diferentes clubes del archipiélago.

Ibiza estuvo representada por judokas del Club Judo Sant Jordi, Dojo Ibiza, Samyd y Dojo Pollo, que compitieron en sus respectivas categorías de edad y peso en una jornada marcada por el aprendizaje, la ilusión y el crecimiento competitivo de los deportistas más jóvenes. Más allá de los resultados, el campeonato supuso una nueva oportunidad para que la cantera pitiusa continuara acumulando experiencia sobre el tatami.

En categoría sub-11 femenina, Thais Funcasta (Sant Jordi) se proclamó campeona de Baleares en menos 26 kilos, mientras que Clara Ribas (Dojo Ibiza) también logró el título autonómico en menos 30 kilos, y María Marí (Dojo Pollo) se alzó con el primer puesto en más 47 kilos. Irene Palerm (Samyd) finalizó quinta en menos 34 kilos; Daniela Sánchez (Sant Jordi) fue segunda en menos 47 kilos.

Xavi Rueda y Jordi Jiménez, campeones de Baleares

En sub-11 masculino, Xavi Rueda (Dojo Ibiza) consiguió el título balear en menos 26 kilos, mientras que Jordi Jiménez (Sant Jordi) también se coronó a nivel autonómico en más 47 kilos. Erick Molina (Samyd) fue quinto en menos 30 kilos; Eric Álvarez (Dojo Ibiza) acabó segundo en menos 34 kilos; Santi Prats, también de Dojo Ibiza, fue tercero en menos 38 kilos; Pau Vela y Juan Arcos, ambos de Sant Jordi, lograron sendos terceros puestos en menos 42 y menos 47 kilos, respectivamente.

En la categoría sub-13 masculino, Julio Romero (Sant Jordi) fue el nombre destacado tras proclamarse campeón de Baleares en menos 47 kilos; en el femenino, Luisana López (Dojo Ibiza) participó en menos 34 kilos; Judith Marí (Sant Jordi) finalizó quinta en menos 42 kilos; e Inés Canals (Sant Jordi) obtuvo la segunda posición en menos 57 kilos. Por su parte, en sub-13 masculino, Jaume Rocha (Samyd) fue quinto en menos 42 kilos; Ian Salazar (Dojo Ibiza) logró el segundo puesto en menos 52 kilos; e Ian Ramos (Sant Jordi) subió al podio como tercero en más 57 kilos.

Desde la Delegación de Ibiza se valoró de forma muy positiva la participación de todos los judokas, así como el trabajo diario que realizan clubes, entrenadores y familias para fomentar la práctica del judo entre los más jóvenes.