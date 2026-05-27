La cantera de Ibiza y Formentera de tiro con arco firma un brillante cierre de la temporada escolar

El tiro con arco pitiuso volvió a dejar patente el pasado fin de semana el excelente momento que atraviesa tanto en su base como en las competiciones federadas tras disputarse la Final Escolar, la clausura de la Liga Escolar 'L’esport per a l’edat escolar 2025-2026', además de la cuarta jornada de la Liga Perfecta Aire Libre.

'L’esport per a l’edat escolar 2025-2026' reunió a jóvenes arqueros y arqueras de Ibiza y Formentera en una jornada marcada por el alto nivel competitivo, la emoción en las eliminatorias y el gran ambiente vivido entre deportistas, técnicos y familias. La cita sirvió, además, como broche final a la temporada escolar y acogió la entrega de diplomas de la Liga Escolar, en la que se premió la regularidad mostrada por los participantes a lo largo de todo el curso.

En la Final Escolar, Lluc Tur (Sant Antoni 1), se proclamó campeón en Recurvo U11 Hombre tras completar una destacada fase eliminatoria, por delante de Blai Vila, segundo, y Hugo Gabriel Guarinos, tercero. En U11 Mujer, la victoria fue para Irie Sánchez (Sant Antoni 2), en una categoría muy participativa y disputada. Iris Cotaina logró la segunda plaza, mientras que Aina Ferrer cerró las posiciones de honor.

Blai Vila e Iris Cotaina, entre los arqueros más regulares

La categoría Recurvo U13 Hombre ofreció una de las competiciones más igualadas de la jornada. Álvaro Madrid se hizo con el triunfo, seguido por Álvaro Prats y Pablo González. En U13 Mujer, Noa Ruiz (Desarrollo 1) consiguió adjudicarse la victoria tras superar a Euna Caleigh Dionisio, segunda, y Miranda Romero, tercera. Las categorías U15 y U18 se disputaron en formato mixto. En U15, Janna Feddoul Nounis se proclamó campeona por delante de Elena Barros y Lorenzo Castaño. En U18, Marc Serra, de Can Misses 1, logró el triunfo final, seguido por Hilaryn Ariana Correa y Ayane Fuentes.

La Liga Escolar también reconoció a los arqueros más regulares de la temporada. En Recurvo Benjamín Hombre U11, el campeón fue Blai Vila, mientras que en Benjamín Mujer U11, Iris Cotaina ocupó el primer puesto. En Alevín Hombre U13, Álvaro Madrid cerró la liga en lo más alto, mientras que en la categoría femenina la victoria final fue para Miranda Romero. En Infantil Hombre U15, Lorenzo Castaño se hizo con el triunfo, y en Infantil Mujer U15, Janna Feddoul Nounis fue la campeona. Finalmente, la categoría Cadete Hombre U18 coronó a Dan Gabriel, mientras que Hilaryn Ariana Correa se alzó con el femenino.

De forma paralela, el campo de tiro de es Cubells acogió la cuarta jornada de la Liga Perfecta Aire Libre 2026, organizada por el Club de tir amb arc Es Cubells. En Recurvo Sub 13 Mujer, Iris Cotaina (Es Cubells), firmó la mejor actuación con 605 puntos, por delante de Noa Ruiz y Aretha Vidagany. María Valente (Es Cubells) dominó la categoría Sub 15 Mujer con una destacada marca de 653 puntos, por delante de Aina Sangonzalo y Janna Feddoul Nounis. En Sub 15 Hombre, Pau Altadill (S’Arc d’Eivissa) protagonizó una de las mejores actuaciones de la jornada al sumar 668 puntos y 32 dieces. Hugo Alejandro Manrique terminó segundo y Víctor López, tercero.

Cristina Planells obtuvo una de las mejores puntuaciones del campeonato

En Recurvo Sub 18 Hombre, Gabriel Valente (Es Cubells) se impuso con 647 puntos, seguido por Mateu Ribas y Jason Antonio Ferrer. En Sub 18 Mujer, Adrianna García logró el primer puesto con 477 puntos, por delante de Carla Costa. Las categorías superiores también dejaron actuaciones destacadas. Ahmed El Bouzrati (Club de tir amb arc Formentera) venció en Recurvo Sub 21 Hombre con 579 puntos, mientras que Pere Cincunegui se adjudicó la categoría absoluta masculina con 652. En +50 Hombre, Josep Antoni Campillo logró la victoria por delante de Santiago Daza.

El arco compuesto también ofreció marcas de gran nivel. Paula Hidalgo brilló en Sub 21 Mujer con 673 puntos, mientras que Cristina Planells firmó una de las mejores puntuaciones del campeonato al alcanzar los 678 puntos y 38 dieces en categoría absoluta femenina. Rubén Martínez ganó en Compuesto Sub 18 Hombre y José Maneiro hizo lo propio en +50 Hombre. En Recurvo ArcoIbiza Mixto, Yasmín Clara Costa lideró la clasificación con 642 puntos, por delante de Filadelfo Amato y Pedro Costa. En ArcoIbiza U21 Mixto, Pablo Buj logró la primera posición con 525 puntos.