La Segunda RFEF puede quedarse sin equipos de Ibiza y Formentera por primera vez

La Segunda RFEF, por primera vez en su corta historia, se puede quedar sin representantes de Ibiza y Formentera. La cuarta categoría del fútbol español, desde su estreno en la temporada 2021-2022, siempre ha contado, como mínimo, con algún equipo de las Pitiusas. No obstante, esta circunstancia se truncará en caso de que la Peña Deportiva no logre el ascenso.

Sea como sea, la situación actual del balompié de Ibiza y Formentera dista considerablemente de lo ocurrido durante los primeros años de la Segunda RFEF, ya que en las tres primeras campañas en dicha categoría compitieron tres equipos locales. En este sentido, cabe destacar lo ocurrido en la temporada 2021-2022, en la que los tres competidores pitiusos firmaron una gran campaña.

Inicio brillante en Segunda RFEF

Así, la Peña Deportiva completó una de las mejores temporadas de su historia, ya que acabó la fase regular en tercera posición, con 56 puntos tras 34 jornadas, y se quedó a un paso de subir a Primera RFEF. De hecho, llegó a la final de la promoción de ascenso y realizó un gran partido. Sin embargo, perdió por la mínima (1-2) ante el Real Murcia, uno de los favoritos por aquel entonces para lograr la hazaña. Además, la eliminatoria se disputó en su feudo, el estadio Enrique Roca, y con ello se rompió el sueño de los blanquillos.

Por su parte, la SD Ibiza y la SD Formentera concluyeron la Liga empatadas a puntos (50) y lo hicieron en sexta y séptima posición, respectivamente. Con ello, se quedaron a las puertas de disputar el play-off de ascenso, ya que llegaron con opciones hasta la última jornada del campeonato doméstico, aunque finalmente no lo lograron.

Tras ello, la temporada siguiente los peñistas, dirigidos entonces por Manolo González, actual entrenador del RCD Espanyol en Primera División, mejoraron sus prestaciones. Lucharon por el ascenso directo hasta prácticamente el final, pero acabaron subcampeones. Cabe recordar que el campeón sube directamente. Posteriormente, cayeron de nuevo derrotados en el play-off.

Fue una eliminatoria fatídica para los santaeularienses, ya que en la ida vencieron (0-1) al UCAM Murcia. Sin embargo, los murcianos remontaron en la vuelta en tierras ibicencas y, además, lo hicieron en la prórroga. Todo un drama.

A diferencia de la Peña, el rendimiento del Formentera y de la SD Ibiza fue bastante peor en comparación con las excelentes sensaciones cosechadas por estas escuadras en la temporada 2021-2022. Los rojinegros sudaron tinta china para certificar la permanencia, ya que concluyeron la fase regular con solo dos puntos de ventaja con respecto al play-out y cuatro sobre el descenso.

Descensos y ascensos de equipos pitiusos

Precisamente, en zona de descenso acabó el conjunto rojillo, que, tras un año para olvidar, finalizó en antepenúltima posición, a nada menos que 16 puntos de la salvación. Con ello, se produjo el primer descenso de un equipo pitiuso del grupo III de Segunda RFEF a Tercera RFEF.

El descenso a los infiernos de la SD Ibiza coincidió con el emblemático ascenso a Segunda RFEF de la Penya Independent. El club afincado en Sant Miquel, considerado históricamente uno de los más humildes de la zona, hizo historia y cumplió el sueño de llegar a una categoría que va más allá del fútbol autonómico. Sin embargo, su aventura en esta categoría tan solo duró un año, ya que descendió.

La misma suerte corrió la SD Formentera, que bajó a la quinta categoría del fútbol español. Además, se quedó con la miel en los labios, ya que acabó la fase regular empatada a puntos con la salvación. Sin embargo, al tener perdido el golaveraje, tuvo que jugarse la vida en el play-out, donde fue superada por el Izarra y, como consecuencia, perdió la categoría.

Ya en la temporada 2024-2025 se produjo el retorno de Sa Deportiva, que logró mantenerse a pesar de contar con una plantilla bastante limitada, a diferencia de la Peña Deportiva, que descendió de categoría.

El retorno de Sa Deportiva tan solo duró un año, ya que el pasado 3 de mayo se consumó su vuelta a la máxima división del fútbol autonómico español. Así, la Peña Deportiva es el único aspirante pitiuso a competir en Segunda RFEF de cara a la próxima campaña.

La Peña Deportiva, a dos eliminatorias de ascender

Con ello, la entidad presidida por Ana María Mateu, tras eliminar al CE Constància en los cuartos de final de la promoción de ascenso a Segunda RFEF el pasado domingo, 24 de mayo, se encuentra a tan solo dos eliminatorias a doble partido de regresar a la cuarta categoría del fútbol nacional. El penúltimo obstáculo es el Manacor, vigente subcampeón de la fase regular en el grupo balear y uno de los colosos de la competición.

Solo el tiempo dirá si la Peña es capaz de completar una hazaña que, de momento, en el fútbol pitiuso solo han conseguido la SD Ibiza y la Penya Independent, únicas escuadras locales que han pasado de Tercera RFEF a Segunda RFEF. Por su parte, a la espera de lo que hagan los equipos pitiusos que buscan subir a Tercera RFEF —PE Sant Jordi y UD Ibiza B—, lo que sí se sabe es que ya hay tres representantes pitiusos en Tercera RFEF para la próxima temporada: SD Ibiza, Inter Ibiza y SD Formentera.