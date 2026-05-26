El Class Sant Antoni se aferra a la remontada

Al Class Bàsquet Sant Antoni se le ha complicado mucho el ascenso a la Primera FEB, pero los sanantonienses todavía no han dicho su última palabra. El pasado sábado, 23 de mayo, en el Pabellón San Pablo de Sevilla, el conjunto ibicenco perdía con claridad frente al Insolac Caja 87 (91-72), lo que le obliga a remontar una desventaja de 19 puntos si quiere dar el salto a la categoría superior. Atendiendo a los números de esta temporada, el bloque sanantoniense ha ganado 11 partidos por una diferencia superior a la que necesita para remontar. Lo ha hecho en prácticamente un tercio de los encuentros jugados y ahora busca lograrlo en el duodécimo del curso. El bloque dirigido por Josep Maria Berrocal ha demostrado, por tanto, que puede hacerlo.

Los isleños firmaron ventajas superiores a los 19 puntos en dos duelos de la Copa de España, siete de la fase regular de la Liga y otros dos del play-off de ascenso. De hecho, estos últimos son los más recientes. Ya saben cómo se las gasta el Class Sant Antoni ante rivales como el Cáceres Patrimonio de la Humanidad (al que en la primera ronda llegó a derrotar por 93-61 en el Siroko Sa Pedrera) o el Starlabs Morón (al que en el partido de ida la segunda ronda barrió de la pista por 67-98.

En la Copa de España, en su fase de grupos, el San Antoni arrolló al Maderas Sorlí Benicarló (65-90) y al Homs Mataró (62-98). Dos resultados que también le valdrían a los pitiusos para eliminar al Insolac Caja 87 e instalarse así en la antesala de la ACB.

Otros escenarios hipotéticos

En la fase regular, se produjo un resultado que de darse este próximo sábado llevaría la eliminatoria actual a la prórroga. Porque en el duelo frente al Gandía, jugado en Sant Antoni, los de Berrocal vencieron por 80-61 (un +19 a favor). Seguramente, la plantilla del bloque sanantoniense firmaría llegar a un escenario así al final de los 40 minutos y jugar un prórroga para decidir el ascenso que han perdido en las dos últimas temporadas.

Aunque el Class Sant Antoni también venció por más de esa diferencia (19) a cinco rivales en el Siroko Sa Pedrera: al LOBE La Magia Huesca (86-60); al Benicarló (98-54); al Molina (91-63); al Getafe (85-50); y al Zaragoza (94-66). Además, lo hizo igualmente en dos encuentros a domicilio: contra el Sol Gironès (59-82) y frente al Salou (59-96). ¿Será este sábado el próximo? La cita es el próximo 30 de mayo a las 20.15 horas en el Pabellón Siroko Sa Pedrera, en el que se puede vivir un momento histórico.