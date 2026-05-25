Leo Román, portero de Ibiza, en el grupo de apoyo de la selección para el Mundial

El portero ibicenco Leo Román hace historia en el deporte y en el fútbol pitiuso al convertirse en el primer jugador local en formar parte de una expedición con la selección española absoluta de fútbol. Aunque el cancerbero, de 25 años, no ha entrado en la lista definitiva de 26 jugadores que el seleccionador, Luis de la Fuente, ha anunciado en la mañana de este lunes, 25 de mayo, para disputar el Mundial 2026 con la Roja, sí formará parte, junto a otros ocho compañeros, del grupo de apoyo.

El grupo de apoyo lo compone un elenco de jugadores que De la Fuente ha llamado para acompañar a los 26 convocados definitivos en los entrenamientos y en los dos amistosos previos a la esperada cita mundialista, que arrancará el próximo jueves 11 de junio. El objetivo de este grupo es ayudar a preparar a los jugadores convocados antes de hacer las maletas para afrontar la competición futbolística más importante a nivel de selecciones. Para ello, participarán en los entrenamientos y en los amistosos anteriores al Mundial, hasta el encuentro ante Irak.

Cabe destacar que Román es el único portero que formará parte de la Unidad de Apoyo, por lo que su logro cobra aún mayor importancia. Dentro de esta unidad, a Román lo acompañarán el centrocampista del Valencia CF Javi Guerra; el delantero del Real Madrid Gonzalo García; el extremo del Como Jesús Rodríguez; los jugadores de la Real Sociedad Jon Martín, Sergio Gómez y Beñat Turrientes; el defensa del Celta Javi Rodríguez; y el centrocampista del FC Barcelona Marc Bernal.

Leo Román entró en la prelista

El portero ibicenco entró en la prelista de 55 jugadores de Luis de la Fuente. Sin embargo, el seleccionador ha decidido finalmente depositar su confianza de cara al Mundial en Unai Simón, cancerbero titular del Athletic Club y habitual titular con la Roja en los últimos años; David Raya, flamante campeón de la Premier League con el Arsenal, finalista de la UEFA Champions League 2026 y portero menos goleado de la máxima categoría del fútbol inglés; y Joan García, titular en el FC Barcelona.

En cuanto a Román, el guardameta ha sido titular indiscutible en la presente campaña con el RCD Mallorca, con el que ha disputado 33 encuentros oficiales, todos ellos en Liga, y en los que ha encajado 50 goles. Román ha jugado en la competición doméstica todos los partidos y todos los minutos en los que ha estado disponible. A pesar del dramático descenso de los mallorquines, certificado el pasado sábado, 23 de mayo, a LaLiga Hypermotion, segunda categoría del fútbol nacional, su buen hacer no ha pasado desapercibido para Luis de la Fuente.