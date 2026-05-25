Atletismo
Eiviatletisme se trae para Ibiza 18 medallas en el balear sub16 y sub18
La expedición pitiusa cosecha un total de 22 medallas en las categorías sub16 y sub18 durante el Campeonato Balear de Atletismo en Mallorca, 18 de ellas para el club de Christian Torres
Ibiza
Muy contentos y cargados de medallas. Así han regresado de Mallorca los integrantes de la expedición de Ibiza y Formentera que este fin de semana participó en el Campeonato Balear de Atletismo para las categorías sub16 y sub18.
Los más contentos y más cargados de medallas fueron los atletas de Eiviatletisme Club Esportiu. "Rindieron a un gran nivel y obtuvieron una cosecha de 18 medallas", comenta Christian Torres, entrenador y fundador del club, que destaca especialmente la gesta de Paul Barthel, que consiguió cuatro medallas (dos individuales y otras dos en competiciones de relevos).
A estas 18 medallas de Eiviatletisme se suman las cuatro conseguidas por otros clubes de Ibiza y Formentera.
Medallas de los atletas de Eiviatletisme
Oro
- Paul Barthel (peso)
- Xavi Olcina (peso)
Plata
- Xavi Olcina (jabalina)
- Pablo torres (110 vallas)
- Paul Barthel (disco)
- Aitana Galera (disco)
- 4x100 sub16 masculino
- Izan Reyes (3.000 metros)
- Inés da Silva (1.500 metros)
Bronce
- Jordi Marí (jabalina)
- Marc Tur (100 metros lisos)
- Nicole Hartig (disco)
- Pablo Torres (altura)
- 4x100 sub18
- Aitana Galera (100 metros vallas)
- Juan Díaz (800 metros)
- María Reyes (triple salto)
- 4x300 metros sun16 masculino
Medallas de otros clubes
- Sa Raval: Noa García, plata en altura
- Peña Santa Eulària: Marta González, oro en 1.500 metros
- Club Atletisme Pitiús: Martina Climent, bronce en 300 metros, y Kiran Giraldo, bronce en 3.000 metros
- Violencia en el fútbol base en Ibiza: La SD Portmany condena una agresión que sufrió uno de sus aficionados en un encuentro de cadetes
- Provocación, insultos y agresión: así fue el último episodio violento en el fútbol base de Ibiza
- El Class Sant Antoni cede ante el Caja 87 y se aleja del sueño del ascenso
- La violencia: un problema enquistado en el fútbol base en Ibiza
- 40 años de críquet en Ibiza: el Ibiza Cricket Club, uno de los mayores atractivos de Europa
- La Peña Deportiva avanza hacia el sueño del ascenso tras superar al Constància
- El San Pablo-Eivissa reina en la Liga cadete femenina de Ibiza y Formentera
- Sant Antoni acoge la primera edición del Fallzone Tournament, un nuevo formato de competición entre artes marciales