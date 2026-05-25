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Eiviatletisme se trae para Ibiza 18 medallas en el balear sub16 y sub18

La expedición pitiusa cosecha un total de 22 medallas en las categorías sub16 y sub18 durante el Campeonato Balear de Atletismo en Mallorca, 18 de ellas para el club de Christian Torres

Los atletas de Eiviatletisme, tras el campeonato con sus medallas.

Los atletas de Eiviatletisme, tras el campeonato con sus medallas. / Eiviatletisme

Redacción Deportes

Ibiza

Muy contentos y cargados de medallas. Así han regresado de Mallorca los integrantes de la expedición de Ibiza y Formentera que este fin de semana participó en el Campeonato Balear de Atletismo para las categorías sub16 y sub18.

Los más contentos y más cargados de medallas fueron los atletas de Eiviatletisme Club Esportiu. "Rindieron a un gran nivel y obtuvieron una cosecha de 18 medallas", comenta Christian Torres, entrenador y fundador del club, que destaca especialmente la gesta de Paul Barthel, que consiguió cuatro medallas (dos individuales y otras dos en competiciones de relevos).

A estas 18 medallas de Eiviatletisme se suman las cuatro conseguidas por otros clubes de Ibiza y Formentera.

Medallas de los atletas de Eiviatletisme

Oro

  • Paul Barthel (peso)
  • Xavi Olcina (peso)

Plata

  • Xavi Olcina (jabalina)
  • Pablo torres (110 vallas)
  • Paul Barthel (disco)
  • Aitana Galera (disco)
  • 4x100 sub16 masculino
  • Izan Reyes (3.000 metros)
  • Inés da Silva (1.500 metros)

Bronce

  • Jordi Marí (jabalina)
  • Marc Tur (100 metros lisos)
  • Nicole Hartig (disco)
  • Pablo Torres (altura)
  • 4x100 sub18
  • Aitana Galera (100 metros vallas)
  • Juan Díaz (800 metros)
  • María Reyes (triple salto)
  • 4x300 metros sun16 masculino

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Medallas de otros clubes

  • Sa Raval: Noa García, plata en altura
  • Peña Santa Eulària: Marta González, oro en 1.500 metros
  • Club Atletisme Pitiús: Martina Climent, bronce en 300 metros, y Kiran Giraldo, bronce en 3.000 metros

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