El VibraHotels Beachvolley llena S’Arenal con más de 140 jugadores

La playa de S’Arenal, en Sant Antoni, se convirtió este sábado en el gran escenario del vóley playa pitiuso con la celebración del torneo VibraHotels Beachvolley, organizado por el Club La Tribu Ibiza & Formentera dentro de la tercera prueba puntuable de la primera Liga de Beachvolley de Ibiza & Formentera.

La cita reunió a más de 140 jugadores y jugadoras, repartidos en más de 80 parejas, en una intensa jornada que se desarrolló desde las 9 hasta las 20 horas. La competición contó con representantes de prácticamente todos los clubes de la isla, entre ellos La Tribu Ibiza & Formentera, Club Voleibol Mestral, CV Eivissa, Sa Real y CV Santa Eulalia.

La entrega de premios contó con la presencia de Susana Gómez-Sellés, responsable de imagen corporativa de Vibra Hotels, patrocinador principal del torneo, y del concejal del Ayuntamiento de Sant Antoni, Miguel Ángel Costa, que acompañaron a la organización en el cierre del evento.

Valeria y María Prats reinaron en infantil mixto

En cuanto a los resultados, en categoría alevín el podio fue íntegramente para jugadores de La Tribu, con el triunfo de Héctor, Santi, Gorka y Luca, por delante de Izan, Jader, Ian y Emanuel, mientras que Juliana, Rosley, Sana y Nicoll fueron terceros. En infantil mixto también dominaron los jugadores de La Tribu, con victoria para Valeria y María Prats, seguidas de Joel López, Kevin Daniel y Pai Offir. El tercer puesto fue para Shira, Jazmín y Anna.

En cadete/juvenil, Liam y Quim, del CV Eivissa, repitieron victoria tras otro gran campeonato. Mely y Naia finalizaron segundas, mientras que Valentino y Martina, de La Tribu Ibiza, completaron el podio. En la Copa de Plata, la pareja rusa formada por Elena y Andre se impuso en una final muy ajustada a la dupla italiana Emix y Carlotta, resuelta por 21-19 y 22-20. Aida y Cristian, de La Tribu Ibiza & Formentera, fueron terceros pese a la lesión en el pie de Aida. La Copa de Oro tuvo como campeones a Khalid y Mari Pau Huguet, que volvieron a exhibir un gran nivel competitivo. Gonzalo Ramón y Ana Bugallo fueron segundos tras protagonizar una final de altísimo nivel, mientras que Patri y Toni completaron el podio.

La próxima cita será el 27 de junio, de nuevo en la playa de S’Arenal, donde se celebrará la cuarta prueba puntuable de la Liga Beachvolley 2026 entre las 9 y las 20 horas.