El tenis insular brilla en el IV Torneo del Consell de Ibiza

El IV Torneo de Tenis del Consell de Ibiza ha bajado el telón este domingo, 24 de mayo, después más de tres semanas de competición en las instalaciones del Ibiza Club de Campo. La competición, que comenzó el pasado 2 de mayo, ha contado con una destacada participación de jóvenes promesas y jugadores consolidados del tenis local, consolidándose como una de las pruebas relevantes del calendario deportivo pitiuso.

Durante el campeonato se disputaron encuentros en diferentes categorías, con un notable nivel competitivo y una amplia representación del tenis base de la isla. En categoría sub-10 masculina, Alan Visinescu se proclamó campeón tras imponerse en la final a Toni Planells.

En alevín femenino, la victoria fue para Adalgisa Lacchini, mientras que Amy Gianny Burbano acabó como finalista. En la categoría alevín masculina, Munro Hughes se llevó el título, con Aday Aroca como subcampeón.

Por su parte, Natalia Trif se impuso en infantil femenino, categoría en la que Alejandra Rodríguez fue finalista. En infantil masculino, Joan Ribas conquistó el campeonato tras superar a Juno Gabriel Engel, que concluyó el torneo en segunda posición.

La competición también dejó como campeona cadete femenina a Marina Martínez, mientras que Berta Monzón fue finalista. En absoluto masculino, Mateo Villar se proclamó vencedor del torneo, con Ciro Ferrer como finalista.

No todas las categorías se completaron según lo previsto

No todas las categorías pudieron completarse según lo previsto. Así, las pruebas de +40 dobles y +60 dobles no pudieron disputar todas sus semifinales y finales debido a las condiciones meteorológicas adversas registradas durante los últimos días de competición.

La organización agradeció la participación de todos los jugadores, familias y patrocinadores, así como el trabajo de jueces, técnicos y personal del torneo para garantizar el buen desarrollo de la competición.