La Peña Deportiva avanza hacia el sueño del ascenso tras superar al Constància

La Peña Deportiva impone su dominio ante el CE Constància y certifica, tras ganar por 2-1 en el Municipal de Santa Eulària, su pase a las semifinales de la promoción de ascenso a Segunda RFEF, en las que se verá las caras con el Manacor, subcampeón de la fase regular en el grupo XI de Tercera RFEF.

El club de la Villa del Río sudó tinta china para perforar la meta del Constància en la ida, a diferencia de lo ocurrido en la vuelta. Así, los pupilos de Ramiro González tardaron tan solo 11 minutos en adelantarse en el marcador y, con ello, dar un paso importante, aunque no decisivo, hacia la siguiente eliminatoria. Josep Díez remató un saque de banda desde la izquierda y aprovechó un error del portero visitante, Pau Seguí, que se quedó a media salida, para firmar el 1-0 con un testarazo bombeado.

Los santaeularienses se ponían por delante en el marcador, aunque no podían relajarse, ya que la ventaja era mínima y aún quedaban muchos minutos por jugar. Sin embargo, tras el gol, los ibicencos no se durmieron en los laureles. Todo lo contrario: fueron a por más y encontraron su merecida recompensa en el minuto 35, cuando anotaron el 2-0.

Un balón colgado desde el lado derecho acabó en las botas del ariete Ander Montori. El delantero peñista anotó su decimoquinto gol oficial de la presente campaña con un disparo con la diestra, libre de oposición y prácticamente desde el interior del área pequeña, directo a las mallas.

El Constància recortó distancias

Mientras tanto, el conjunto mallorquín apenas inquietaba la portería defendida por Lautaro Callejo. La Peña se sentía cómoda y parecía estar más cerca la sentencia que el 2-1. No obstante, para lamento de los aficionados locales, el Constància recortó distancias en la primera oportunidad que tuvo y, con ello, puso emoción a un duelo que hasta ese momento dominaban con autoridad los pitiusos. Lo hizo en el minuto 39 un viejo conocido del fútbol pitiuso como Mateo Ferrer, quien jugó en la UD Ibiza en la temporada 2017- 2018.

Con el 2-1 en el marcador, ambos equipos se marcharon al túnel de vestuarios. Eso sí, antes del descanso, los de Inca estuvieron cerca de igualar la contienda, aunque todo quedó en un susto para los locales.

Tras el paso por vestuarios, el encuentro se reanudó con la misma tónica: la Peña dominaba y se mostraba superior al Constància. Eso sí, el segundo tiempo no fue tan animado ni entretenido como el primer acto, ya que arrancó sin goles y sin demasiadas ocasiones. Aun así, eran los santaeularienses quienes llevaban el control del partido.

Con el paso de los minutos, González quiso refrescar al equipo y movió el banquillo antes del minuto 66. En el 55, Díez dejó su sitio a Luis Enrique, mientras que en el 65 Pedro Parra y Sergi Quirós entraron por Santiago Maroto y Samu Pinto.

En los compases finales, los mallorquines apretaron en busca del 2-2. Sin embargo, los ibicencos se mostraron sólidos en defensa y aguantaron, gracias a un gran trabajo colectivo, el resultado, mientras esperaban alguna ocasión para matar la eliminatoria en una contra.

El marcador ya no se movió más y, con un global de 3-2 en la eliminatoria, los peñistas dan un paso más hacia su objetivo de regresar a la cuarta categoría del fútbol nacional.