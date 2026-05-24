La PE Sant Jordi aplasta al Sóller y ya roza la final

La PE Sant Jordi se ha resarcido este domingo del revés sufrido hace una semana ante el CD Migjorn, en su andadura por el play off de ascenso a Tercera RFEF. En esta ocasión, los verdinegros han ofrecido una exhibición de goles y fútbol para golear al CF Sóller por 0-4 en la ida de la semifinal de la fase de promoción. Un doblete de Dani Reales y los tantos de Luis Benítez y Gianluca Alfenoni aplastaron a un conjunto mallorquín que fue superado de principio a fin.

Y es que los jordiers no querían cometer más errores y sí olvidar los fantasmas que aparecieron en Migjorn. En esta ocasión, el cuadro ibicenco desplegó todo su potencial ofensivo y reforzó la efectividad de cara a portería de la que había carecido en sus últimos compromisos. De esta forma, el primero no se hizo esperar, obra de Gianluca Alfenoni, que abrió la lata y certificó la condición de peligrosidad que imponían los pitiusos.

Si bien la diana del argentino podía transmitir sensación de tranquilidad, los visitantes buscaron seguir hurgando en la herida y volvieron a perforar la red mallorquina, en esta ocasión por medio de Luis Benítez diez minutos después. El 0-2 ya era una realidad y los jordiers ya habían puesto tierra de por medio.

Una primera parte espectacular

Sin embargo, y como bien dice la canción, no hay dos sin tres. Dani Reales fue el encargado de materializar el tercero en el minuto 39 y liderar un vendaval que estaba arrasando al Sóller, que buscaba la llegada del descanso como agua en el desierto. Sin embargo, la segunda mitad no supondría mayor problema para los pupilos de Payán, que controlaron el duelo con temple y serenidad, sin cometer errores de bulto que permitieran algún susto que condicionara la renta obtenida.

El paso de los minutos beneficiaría aún más a la PE Sant Jordi, que hizo aún más leña del árbol caído gracias a un Reales estelar que firmó el segundo gol en su cuenta particular y que cerró una goleada que les ofrece un porcentaje muy elevado de posibilidades de colarse en la gran final. La próxima semana en el Kiko Serra, se cerrará una eliminatoria vista para sentencia y que será el puente que conduzca a los jordiers hasta la última ronda para intentar conseguir el objetivo de ascender a Tercera RFEF.