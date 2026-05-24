Dani Becerra, primer atleta de Ibiza en completar los ocho Grandes Maratones: «La extrema humedad me iba lastrando la musculatura»

El deporte de la isla continúa logrando hazañas más allá de sus fronteras. El atleta ibicenco Dani Becerra ha vuelto a dejar su huella en el atletismo internacional tras completar el Maratón de Ciudad del Cabo y recibir la octava estrella de los grandes maratones mundiales. El corredor, además, es el primer ibicenco en conseguir tal distinción, que le fue entregada de forma provisional por Abbott World Marathon Majors, a la espera de que en las próximas semanas se oficialice la inclusión de la prueba sudafricana en el prestigioso circuito internacional.

La carrera tuvo este año un aliciente especial con la celebración del Campeonato Mundial de Grupos de Edad de Abbott, una cita que reunió a maratonianos de todo el mundo mayores de 40 años, clasificados previamente a través de pruebas oficiales del calendario internacional. En ese exigente escenario, el corredor del Club Atletismo Ibiza firmó una destacada actuación al completar los 42,195 kilómetros en un tiempo de 3 horas, 8 minutos y 19 segundos, terminando, además, en la 230ª posición de 2425 corredores que ocupan la franja de edad entre los 50 y 59 años.

Becerra cruzó la meta junto al Cape Town Stadium después de superar un recorrido especialmente duro, lejos de los perfiles más rápidos de otras grandes maratones. El circuito, con 220 metros de desnivel positivo, calor y un 95% de humedad, convirtió la prueba en un desafío añadido para todos los participantes.

«Sumar otra bonita historia»

«Pese a la dureza, ha sido una carrera muy divertida porque atraviesa todos los barrios con sus diferentes inclinaciones. En el ambiente se percibe el esfuerzo que está haciendo la ciudad por consolidar su maratón entre los más importantes del mundo. Estoy feliz de haber podido sumar otra bonita historia. De aquí me llevo una experiencia maravillosa», valoró el fondista ibicenco tras la prueba.

El atleta del CAI reconoció también la dificultad de las condiciones desde los primeros compases. «En el calentamiento ya estaba encharcado. La extrema humedad y el constante sube y baja del circuito te van lastrando la musculatura. La parte más exigente estuvo entre el kilómetro 29 y el 33, con un tramo de unos 40 metros de subida acumulada», explicó.

Con este nuevo logro, Dani Becerra amplía una trayectoria internacional de enorme mérito. Anteriormente, ya había completado los maratones de Tokio, Boston, Londres, Berlín, Chicago y Nueva York, convirtiéndose en el primer ibicenco en conquistar las seis estrellas de los Majors. Posteriormente, sumó la séptima en Sídney, siendo uno de los primeros españoles en lograrlo. Tras su paso por Ciudad del Cabo, Becerra continúa agrandando su palmarés deportivo y proyectando el nombre de Ibiza en algunos de los escenarios más importantes del atletismo mundial.