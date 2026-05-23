La SD Ibiza renueva a la mano derecha de Raúl Casañ

Juan López Gordillo, más conocido como Juanito, segundo entrenador de la SD Ibiza, prolonga su vinculación con el conjunto rojillo. El preparador seguirá unido a la entidad presidida por Vicente López y al cuerpo técnico liderado por Raúl Casañ, que ya renovó con el club hace escasos días, pese al descenso del equipo al Grupo XI de Tercera RFEF.

El club, a través de un comunicado oficial publicado en sus redes sociales, ha anunciado la renovación y, además, se ha deshecho en elogios hacia el míster en un breve texto: "Juanito es una pieza fundamental para el equipo, destacando por su compromiso, su constante positividad y su máxima exigencia en el trabajo diario". Y agrega: "Seguimos creciendo juntos".

Casañ y López, centenarios en la SD Ibiza

Así, Sa Deportiva ha decidido alargar el contrato tanto de Casañ como de López, quienes alcanzaron los 100 partidos al frente de la SD Ibiza a finales del pasado mes de marzo, como muestra de confianza en ambos preparadores para devolver al cuadro rojillo a Segunda RFEF.