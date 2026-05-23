Segunda RFEF
La SD Ibiza renueva a la mano derecha de Raúl Casañ
El conjunto rojillo alarga el contrato de su segundo entrenador, Juan López
Juan López Gordillo, más conocido como Juanito, segundo entrenador de la SD Ibiza, prolonga su vinculación con el conjunto rojillo. El preparador seguirá unido a la entidad presidida por Vicente López y al cuerpo técnico liderado por Raúl Casañ, que ya renovó con el club hace escasos días, pese al descenso del equipo al Grupo XI de Tercera RFEF.
El club, a través de un comunicado oficial publicado en sus redes sociales, ha anunciado la renovación y, además, se ha deshecho en elogios hacia el míster en un breve texto: "Juanito es una pieza fundamental para el equipo, destacando por su compromiso, su constante positividad y su máxima exigencia en el trabajo diario". Y agrega: "Seguimos creciendo juntos".
Casañ y López, centenarios en la SD Ibiza
Así, Sa Deportiva ha decidido alargar el contrato tanto de Casañ como de López, quienes alcanzaron los 100 partidos al frente de la SD Ibiza a finales del pasado mes de marzo, como muestra de confianza en ambos preparadores para devolver al cuadro rojillo a Segunda RFEF.
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