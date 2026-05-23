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Segunda RFEF

La SD Ibiza renueva a la mano derecha de Raúl Casañ

El conjunto rojillo alarga el contrato de su segundo entrenador, Juan López

El segundo entrenador de la SD Ibiza, Juan López (polo azul) renueva con el conjunto rojillo.

El segundo entrenador de la SD Ibiza, Juan López (polo azul) renueva con el conjunto rojillo. / SD Ibiza

Aarón Benet Parrot

Aarón Benet Parrot

Ibiza

Juan López Gordillo, más conocido como Juanito, segundo entrenador de la SD Ibiza, prolonga su vinculación con el conjunto rojillo. El preparador seguirá unido a la entidad presidida por Vicente López y al cuerpo técnico liderado por Raúl Casañ, que ya renovó con el club hace escasos días, pese al descenso del equipo al Grupo XI de Tercera RFEF.

El club, a través de un comunicado oficial publicado en sus redes sociales, ha anunciado la renovación y, además, se ha deshecho en elogios hacia el míster en un breve texto: "Juanito es una pieza fundamental para el equipo, destacando por su compromiso, su constante positividad y su máxima exigencia en el trabajo diario". Y agrega: "Seguimos creciendo juntos".

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Así, Sa Deportiva ha decidido alargar el contrato tanto de Casañ como de López, quienes alcanzaron los 100 partidos al frente de la SD Ibiza a finales del pasado mes de marzo, como muestra de confianza en ambos preparadores para devolver al cuadro rojillo a Segunda RFEF.

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