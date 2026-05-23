El Sant Jordi inicia ante el Sóller una nueva oportunidad para subir de categoría

La PE Sant Jordi viajará hasta el campo del Sóller para afrontar la ida de las semifinales de la promoción de ascenso a Tercera RFEF, que se disputará el domingo 24 de mayo, a partir de las 17 horas. El conjunto verdinegro buscará resarcirse del duro varapalo recibido el pasado 17 de mayo, cuando cayó por la mínima en la eliminatoria ante el CD Migjorn (1-2), en una ronda final que, de haberla superado, le habría permitido subir de categoría.

El conjunto jordier buscará conseguir un resultado favorable en casa de un hueso duro de roer como el Sóller, que se ha enfrentado, desde la temporada 2021-2022, hasta en cuatro partidos oficiales —todos en Tercera RFEF— con los ibicencos.

Últimos enfrentamientos

El balance está muy igualado: un triunfo para el Sant Jordi, dos empates y una victoria para el Sóller. Así, los pitiusos deberán darlo todo para no sucumbir ante uno de los colosos de la competición.