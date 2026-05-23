Sant Joan impulsa la escalada con la cesión del rocódromo municipal al Club Esportiu Labritja Activa

Buenas noticias para la escalada ibicenca. Además de la celebración de la Copa Balear, que tiene lugar este sábado en la isla, el Ayuntamiento de Sant Joan ha firmado un convenio de colaboración con el Club Esportiu Labritja Activa con el objetivo de fomentar la práctica de la escalada en el municipio y regular el uso del rocódromo municipal.

El acuerdo, oficializado el pasado viernes, permitirá llevar a cabo la práctica de esta disciplina deportiva en la instalación deportiva y promover su uso de forma segura y ordenada. Además, el convenio contempla acciones formativas dirigidas a Protección Civil y Policía Local, centradas en movilidad, fuerza y técnicas de rescate vertical, con el fin de mejorar la preparación de estos efectivos en intervenciones que requieran este tipo de conocimientos.