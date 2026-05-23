La Peña Deportiva busca sellar en casa el pase a semifinales

La Peña Deportiva tiene en sus manos el pase a las semifinales de la promoción de ascenso a Segunda RFEF. Para ello, los santaeularienses deberán hacer los deberes en su feudo y no sucumbir ante el CE Constància este domingo, a partir de las 12.30 horas, tras el 1-1 de la ida.

El conjunto de la Villa del Río cuenta con el factor campo a su favor. Además, en caso de empate, serían los locales quienes avanzarían de ronda, ya que finalizaron la fase regular en el grupo XI de Tercera RFEF en mejor posición —terceros— que los mallorquines, que acabaron cuartos. Conviene matizar que, para que se diera esa circunstancia, tendría que disputarse una prórroga.

A pesar de ello, no hay espacio para la relajación, ya que cualquier error podría privar a los pupilos de Ramiro González del objetivo y el sueño de subir a la cuarta categoría del fútbol nacional, división en la que la Peña militó de manera ininterrumpida desde la temporada 2021-2022 hasta la 2024-2025.

La Peña empató la ida en el descuento

Cabe recordar que, en el duelo de ida, disputado el pasado 17 de mayo en tierras mallorquinas, el club pitiuso sudó tinta china para sacar un resultado positivo. El Constància se adelantó en el marcador y los santaeularienses, que se mostraron superiores a lo largo del encuentro, no lograron igualar la contienda hasta el tiempo añadido de la segunda mitad.