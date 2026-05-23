El Class Sant Antoni cede ante el Caja 87 y se aleja del sueño del ascenso

El Class Bàsquet Sant Antoni perdió este sábado frente al Caja 87, por 91-72, en la ida de la última eliminatoria por el ascenso a la Primera FEB, jugada en el Pabellón San Pablo, abarrotado para la ocasión. El conjunto entrenado por Josep Maria Berrocal no jugó un buen encuentro y se vio superado por un rival que fue más intenso de principio a fin, estuvo más entonado en el tiro y sacrificadísimo en defensa. Los pitiusos deberán apelar a la épica en el duelo de vuelta, el próximo sábado 30 a las 20.15 horas en el Pabellón Siroko Sa Pedrera, si quieren que no se les escape, por tercer año consecutivo, el tren de la antesala de la ACB. La misión se prevé muy complicado, pero no imposible.

Ezekiel Soumbey-Alley (20 puntos) y Sergio Cecilia (15 puntos) fueron una pesadilla para un Class Sant Antoni en el que su máximo anotador fue Kai Johnson, quien a pesar de acabar expulsado por personales firmó 15 puntos para los suyos.

El partido empezó con un mate de Stoilov, aunque pronto reaccionaron los locales con una canasta de Cecilia. Fue entonces cuando tomó asiento la afición local, que mantiene la tradición de no sentarse hasta que sus jugadores suman los primeros puntos. Aunque la cosa estuvo igualada sólo hasta el 4-4, instante en el que los sevillanos empezaron a crecer.

El Class tenía un problema en ataque, con un apagón del que sólo se libraba Stoilov, autor de los únicos seis puntos de los ibicencos en los cinco primeros minutos del cuarto inaugural. Por su parte, los locales empezaron a hacer daño con un inspiradísimo Cecilia. La defensa visitante no estaba tampoco funcionando y el Caja 87 se escapó hasta el 17-6, lo que obligó a Berrocal a pedir tiempo muerto para aplicar los primeros ajustes.

Reaccionaron los pitiusos, con un 0-5 de parcial gracias a los puntos de Gantt (triple) y Johnson (canasta de dos). El marcador se fue al 17-11. Pero un nuevo acelerón de los andaluces acabó dejando el primer ‘round’ en 21-13.

Reacción del Class en el inicio del segundo cuarto

En el segundo cuarto se vio otra cara el Class. Un equipo mucho más competitivo. Al menos de salida. De la Rúa se puso la capa de Superman y los triples le empezaron a entrar al de Azuqueca de Henares. El 0-11 de parcial permitió a los baleares darle la vuelta al marcador (23-24), pero entonces se volvió a ver la versión errática del Sant Antoni, al que le anotaron con facilidad desde fuera y tampoco ganó la pelea por el rebote. La consecuencia es que el equipo ibicenco se fue al descanso perdiendo de +17 (51-34). Tocaba apretar los dientes en defensa para remontar la situación.

No mejoró la situación en el tercer cuarto para el Sant Antoni, que tocó fondo y llegó a perder de +23 (60-37). Pero ahí fue donde apareció el coraje y la fe del bloque pormanyí. Con Solarin, Johnson y Gantt como líderes, los de Berrocal revivieron y se colocaron a 10. Con un triple del escolta estadounidense, el marcador se quedó en 65-55. Era el momento de los ibicencos, que se tenían que agarrar a la pista como pudieran. Lo hicieron, pero se fueron por debajo en el marcador, con un triple de Franch casi sobre la bocina que dejaba las cosas en 73-59. Quedaban diez minutos que iban a ser de infarto.

En el inicio del último cuarto el San Pablo gritaba el "¡A por ellos, oé!". Y apretó fuerte para catapultar a su equipo, que a falta de cinco minutos ganaba de +18 (82-64). Quedaba mucho tiempo para maquillar la desventaja, pero el Class no estuvo y acabó cediendo por 91-72. Queda la vuelta. Será muy complicado, aunque no imposible. Para revertir la situación, será imprescindible el calor del público del conjunto azulón. Por ello, se espera un lleno histórico en Sa Pedrera, que arropará a los suyos para intentar darle la vuelta a la eliminatoria.