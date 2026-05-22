Un sólido Class Sant Antoni busca ganar al Caja 87 en la ida de la gran final

Llegó la hora de la verdad. El momento que estaban esperando todos los miembros del Class Bàsquet Sant Antoni y sus aficionados. El conjunto ibicenco peleará, por tercera temporada consecutiva, por ascender a la Primera FEB. Los isleños se la jugarán con el Insolac Caja 87 en una eliminatoria a dos partidos. La ida se disputará este sábado, desde las 20.15 horas en el Pabellón San Pablo de Sevilla (retransmitido también por LaLiga+).

En finalísima, la del camino largo, se verán las caras dos auténticos equipazos. Ibicencos y andaluces quedaron segundos clasificados en la fase regular de sus correspondientes grupos, luchando hasta el final por el título, que les hubiera otorgado la posibilidad de asaltar el ascenso en una eliminatoria. No pudo ser y hubo que trabajar un poco más. El Caja 87 finalizó segundo del Grupo Oeste, con un balance de 18 victorias y dos derrotas. Ya en el ‘play-off’ para subir de categoría, eliminaron en la primera ronda al CB Zaragoza y a la Spanish Basketball Academy en la segunda. Por su parte, el Class terminó subcampeón del Grupo Este, para luego tumbar en los cruces al Cáceres Patrimonio de la Humanidad y al Starlabs Morón. Ahora, cajistas y ‘portmanyins’ cruzan sus caminos en busca de la gloria.

Josep Maria Berrocal, entrenador del Class Sant Antoni, afirmó que se enfrentan a un “gran equipo” que tiene “muy buenos jugadores”, con “muchos recursos técnicos y tácticos”. “Hay que estar serios, ser constantes y regulares. Pero también preparados por si hay altibajos”, manifestó el preparador catalán, que resaltó la “ilusión” que tienen por disputar esta eliminatoria. “Es muy importante intentar obtener el mejor resultado posible en Sevilla para volver luego a jugar en casa. Tenemos que estar contentos por dónde hemos llegado, pero queremos más. Hasta el final, debemos seguir haciendo lo mismo que nos ha llevado hasta aquí”, terminó diciendo Berrocal.

El Caja 87 es un club de reciente creación, nacido en el año 2024 para recuperar el baloncesto en la capital hispalense, como heredero del mítico Caja San Fernando. Su primer equipo lo entrena un técnico con recorrido, que habló de “premio” por haber llegado hasta esta final, en declaraciones recogidas en las redes sociales del club sevillano. El catalán habló de “ilusión” y de “responsabilidad” para jugar esta eliminatoria, que tiene claro que será “larga y compleja” ante un “muy buen equipo”.

“Una de las claves de la eliminatoria va a ser el control del rebote. Sant Antoni es uno de los mejores equipos en determinados apartados estadísticos y el rebote es uno de ellos. Nosotros estamos muy parejos a nivel de sus números”, manifestó Alonso, que también se refirió al ambiente que se vivirá en el pabellón hispalense, con pasado de partidos ACB y que ya vivió un gran ambiente en las anteriores eliminatorias. “Esperemos que se les haga esto largo, como nos pasará a nosotros en Sant Antoni, porque yo conozco muy bien aquella pista”, destacó el míster del Caja 87. Los andaluces, según se explicó en rueda de prensa, cuentan con las bajas de Nolan Patrick Bertain y Matija Bilalovic (este último exjugador del Sant Antoni). Mientras, el Class llega con todos sus jugadores disponibles para afrontar estos dos partidos.