Sant Antoni acogerá una nueva edición del Campus Villarreal CF este verano

El Villarreal Club de Fútbol vuelve este verano a Sant Antoni con una nueva edición de su Campus Villarreal CF, que se celebrará del 20 al 24 de julio, consolidando su apuesta por la isla de Ibiza y recuperando una sede que forma parte de la historia reciente del club.

La iniciativa ha sido presentada este viernes por el concejal de Deportes del Ayuntamiento, Daniel Sánchez, y la presidenta de la SD Portmany, María José Castillo, en un acto que refuerza la colaboración con el deporte base en el municipio. El campus se desarrollará en el campo municipal de Sant Antoni de Portmany, en horario de 16.30 a 20.30 horas, y se organiza en colaboración con el Ayuntamiento de Sant Antoni, el Consell de Eivissa y N360 Group. Esta iniciativa supone el regreso del club a un enclave donde en el pasado compartió experiencias junto a la SD Portmany, una relación que vuelve a fortalecerse tras tres años y que reafirma el compromiso del Villarreal CF con la formación y el desarrollo del talento joven.

El campus, dirigido a niños y niñas que quieran mejorar su nivel futbolístico durante el verano, ofrece un programa de entrenamiento completo basado en el modelo formativo de la Cantera Grogueta, bajo la supervisión de entrenadores del club. Durante las sesiones se trabajarán aspectos técnicos, tácticos y físicos en un entorno profesional y adaptado al desarrollo formativo de los participantes. La iniciativa se plantea como una experiencia deportiva integral, en la que el aprendizaje convive con el disfrute del fútbol en un ambiente cuidado y seguro. Los inscritos contarán con equipación oficial, seguimiento individualizado durante las sesiones, servicio de hidratación, fruta diaria y recibirán un diploma personalizado al finalizar la actividad.

Las inscripciones están dirigidas a niños y niñas de entre 7 y 17 años y pueden realizarse a través de la web del campus. Para más información, se puede contactar con las oficinas del Villarreal CF (964 500 250) o con el coordinador del campus (665 911 510). Como valor añadido, el campus incluye un incentivo especial: dos jóvenes participantes serán seleccionados para vivir futuras experiencias vinculadas al Villarreal CF, entre ellas la prestigiosa Villarreal Yellow Cup Summer 2027, una oportunidad única dentro del programa de formación del club.