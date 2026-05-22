Addif y la Peña Deportiva unen deporte e inclusión en Santa Eulària

El Pabellón de Santa Eulària acogió este jueves la III Jornada Inclusiva, una actividad enmarcada dentro del VII Circuit Esportiu Inclusiu d’Eivissa, patrocinado por el Consell de Ibiza y organizado por la Asociación de Deportes Adaptado de Ibiza y Formentera (ADDIF). La jornada se llevó a cabo conjuntamente con el senior femenino de fútbol sala de la Peña Deportiva y reunió a más de 50 personas entre deportistas, técnicos, voluntarios y coordinadores en una tarde marcada por el deporte, la inclusión y el compañerismo.

La actividad arrancó con una presentación inicial centrada en la convivencia y los valores deportivos, seguida de un calentamiento y diferentes juegos con balón en grupos inclusivos. Posteriormente, se disputaron partidos continuos en formato “todos contra todos”, permitiendo que los usuarios de Addif compartieran equipo y experiencia con las jugadoras del conjunto peñista. La jornada concluyó con estiramientos, una fotografía grupal, entrega de obsequios y la despedida final de todos los participantes.

Desde Addif participaron un total de 22 deportistas junto a monitores, voluntariado y coordinación deportiva, mientras que la Peña Deportiva estuvo representada por 18 jugadoras y tres técnicos. Además, la cita contó con la colaboración del árbitro federado Juan Alberto Duaso, con discapacidad física. La actividad volvió a poner en valor la importancia del deporte como herramienta de integración, convivencia y desarrollo personal, en una iniciativa que sigue consolidándose dentro del calendario deportivo y social de la isla.