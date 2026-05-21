Sant Antoni acoge la primera edición del Fallzone Tournament, un nuevo formato de competición entre artes marciales

El municipio de Sant Antoni acogerá la primera edición del Fallzone Tournament, un innovador evento deportivo que reúne diferentes disciplinas de artes marciales y deportes de combate en un nuevo formato competitivo. El torneo, que se celebrará el sábado 30 de mayo a partir de las 17 horas en el campo de fútbol de Can Coix, nace con el objetivo de ofrecer una nueva plataforma para luchadores de distintas disciplinas, fomentando la participación abierta y el enfrentamiento entre estilos como judo, kickboxing y otras artes marciales. El formato está concebido para dar visibilidad a deportistas de diversas disciplinas que, en muchos casos, cuentan con menos oportunidades de competición.

El evento contará con ocho luchadores y se desarrollará en un espacio de combate de diseño exclusivo: un cuadrilátero central de 10x10 metros rodeado por una estructura hinchable de 3 metros de diámetro, pensado para maximizar la seguridad, la visibilidad y la experiencia del público. Fallzone Tournament, impulsado por su fundador y CEO, Miguel Torres Costa, busca transformar la experiencia de los deportes de combate mediante una producción moderna y un enfoque orientado al espectáculo y la inmersión del espectador. "Queremos crear algo diferente. Fallzone no es solo un torneo, es una experiencia donde se une deporte, entretenimiento y pasión por las artes marciales", ha señalado el fundador.

El proyecto cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Sant Antoni, así como con el apoyo de distintos clubes locales como Ibiza MMA Team, Víctor Ruiz Team y Eden Gym, que han contribuido con la participación de deportistas. Las entradas para asistir al evento se pueden adquirir a través de la página web del evento.