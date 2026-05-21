Atletismo
Locura por la Santa Eulària Ibiza Marathon: más de 1.000 inscritos en menos de 48 horas
La décima edición de la popular prueba se celebrará el próximo 10 de abril de 2027
El Santa Eulària Ibiza Marathon ha arrancado oficialmente su camino hacia 2027 con una gran respuesta por parte de los corredores. Nadie se quiere perder el décimo aniversario de una prueba emblemática. Los datos lo demuestran porque 48 horas después de la apertura oficial de inscripciones se han superado los 1.000 inscritos para la edición que se celebrará el próximo 10 de abril de 2027.
La cifra confirma el interés que sigue despertando una carrera que, edición tras edición, se ha consolidado como una de las experiencias más reconocibles y diferenciales del calendario running nacional e internacional. Ibiza, el recorrido al atardecer, el ambiente mediterráneo y el concepto 'Run and Feel' continúan siendo algunos de los grandes atractivos de una cita que cada año reúne a miles de corredores llegados de todo el mundo.
Tres distancias, una meta
La edición de 2027 volverá a contar con las tres distancias que definen el Santa Eulària Ibiza Marathon: maratón, 22K y 12K. Tres formas distintas de descubrir la isla a través de un evento que apuesta por combinar deporte, música, animación y una experiencia que va mucho más allá de la competición.
Además, el décimo aniversario de la Santa Eulària Ibiza Marathon marcará una edición especialmente emotiva tanto para la organización como para todos aquellos corredores que han formado parte del crecimiento del evento desde sus primeras ediciones. El camino ya ha comenzado y las inscripciones están disponibles en la web oficial de la prueba.
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