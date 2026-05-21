Tangana y cabezazo en la nariz: así fue el último episodio violento en el fútbol base de Ibiza

La final de la Copa de Ibiza de categoría cadete disputada este fin de semana en el Municipal de Santa Eulària entre la SCR Peña Deportiva y la SD Portmany, que finalizó con victoria local por 2-1, volvió a dejar un episodio lamentable relacionado con la violencia en el fútbol base pitiuso. Según la información a la que ha tenido acceso Diario de Ibiza, el altercado se produjo entre dos padres vinculados a ambos equipos durante el transcurso del encuentro. La discusión fue subiendo de tono hasta que una mujer intervino para tratar de calmar la situación.

Fue entonces cuando, presuntamente, el aficionado vinculado a la SD Portmany comenzó a discutir con ella, momento en el que el seguidor peñista le propinó un cabezazo que le impactó en la nariz. La situación obligó a intervenir a la Guardia Civil, que identificó y tomó declaración al supuesto agresor tras lo sucedido en las instalaciones deportivas de Santa Eulària. El incidente se suma a otros episodios recientes ocurridos en el fútbol base de Ibiza y vuelve a poner el foco sobre el comportamiento de algunos adultos en partidos formativos, donde deberían prevalecer los valores educativos y deportivos.