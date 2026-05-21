Unos 200 aficionados arroparán al Class Sant Antoni ante el Caja 87 en Sevilla

El Class Bàsquet Sant Antoni estará acompañado por unos 200 aficionados este fin de semana en Sevilla. El equipo ibicenco no estará solo en la ida de la final por el ascenso a la Primera FEB, en la que se enfrentará al Insolac Caja 87. El encuentro se disputará desde las 20 horas en el Pabellón San Pablo, instalación donde juega sus partidos el conjunto sevillano y en la que se espera una gran entrada.

El bloque entrenado por Josep Maria Berrocal tendrá que sobreponerse al ambiente en contra, pero contará con apoyo. Los seguidores que le acompañen en tierras andaluzas empujarán a los jugadores del equipo sanantoniense a la victoria. Pero también sentirán el aliento de sus aficionados desde Ibiza, a la espera del partido de vuelta, programado para el 30 de mayo en el Pabellón Siroko Sa Pedrera (20.15 horas).

El Class disputará su tercera final consecutiva para intentar instalarse en la antesala de la ACB. Y son muchos los aficionados que no han querido perderse, para vivirlo en directo, el que será un nuevo momento histórico para un club que fue fundado en 1998 pero que lleva cinco temporadas experimentando un crecimiento espectacular. Los de Berrocal ya estuvieron acompañados por sus seguidores en los otros desplazamientos del ‘play-off’ de ascenso esta temporada, aunque en un número reducido. En Cáceres, la afición desplazada disfrutó de una victoria clara del Sant Antoni (72-84), frente a un rival de mucha categoría y entidad; pero la alegría fue aún mayor en Morón de la Frontera, donde los isleños se impusieron con una claridad pasmosa (67-98) a un viejo conocido, que los dejó sin ascenso hace dos años.

Ahora, el Class quiere asaltar un pabellón con pasado en ACB, para mantenerse invicto en estas eliminatorias. Y lo intentará ante una afición, la pitiusa, entusiasmada, que siempre ha estado al lado de su equipo y que, en minoría en Sevilla, quiere convertirse en el sexto jugador de los portmanyins. La marea de los de Sant Antoni cuenta ya las horas para su desplazamiento a la capital hispalense. Su viaje será en diferentes vuelos y combinaciones, para acudir puntuales a la cita con su equipo. Un conjunto portmanyí que se encuentra a sólo dos partidos de lograr un ascenso que se le escurrió las últimas dos campañas. Toca cambiar la historia. Toca empezar a hacerlo en Sevilla, de la que se dice que tiene un color especial. Quizás sea el color de un Class que llega preparado para este gran momento.