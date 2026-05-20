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Fútbol sala femenino

La UE Sant Josep femenina se proclama campeona de Baleares y luchará por el ascenso a Segunda División de fútbol sala

El conjunto 'josepí' disputará el 'play-off' de ascenso los fines de semana del 13 y 14 de junio y del 20 y 21 de junio tras culminar una brillante temporada con el título autonómico

Imagen de la plantilla de la UE Sant Josep

Imagen de la plantilla de la UE Sant Josep / UE Sant Josep

Jesús Rodríguez

Jesús Rodríguez

Ibiza

La UE Sant Josep de fútbol sala femenino se proclamó este fin de semana campeona de Baleares de la Liga Autonómica, un éxito que confirma el excelente trabajo realizado por el conjunto dirigido por Óscar Ribas e Ismael Gómez y que sitúa al equipo a un paso de dar el salto al panorama nacional. El título autonómico permite al conjunto josepí disputar el play-off de ascenso a la Segunda División nacional de fútbol sala, una fase decisiva que se celebrará los fines de semana del 13 y 14 de junio y del 20 y 21 de junio. El rival y los horarios de la eliminatoria se conocerán próximamente.

La entidad ibicenca afrontará esta histórica oportunidad con la ilusión de culminar una temporada sobresaliente y lograr un ascenso que supondría un importante impulso para el fútbol sala femenino en Ibiza. Además del mérito deportivo, el éxito de la UE Sant Josep representa el crecimiento y la consolidación del deporte femenino en la isla.

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