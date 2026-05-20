El San Pablo-Eivissa reina en la Liga cadete femenina de Ibiza y Formentera

El San Pablo-Eivissa culminó una temporada sobresaliente con la conquista de la Liga cadete femenina de fútbol sala de Ibiza y Formentera, al imponerse en una competición tremendamente igualada que no se resolvió hasta el desempate por golaveraje. El conjunto de Ca n’Escandell y la Peña Deportiva finalizaron el campeonato empatados a 25 puntos, pero el título cayó del lado de las ibicencas gracias a su mejor 'goal-average'.

El campeonato liguero pone la guinda a un curso para enmarcar del San Pablo-Eivissa, que también ha levantado esta temporada el título de Copa y completa así un brillante doblete. El equipo ha destacado por su regularidad, competitividad y capacidad para rendir al máximo en los momentos decisivos. La lucha por el liderato fue constante durante toda la temporada, con una cerrada pugna entre el San Pablo-Eivissa y la Peña Deportiva, los dos grandes dominadores del campeonato. Finalmente, pequeños detalles terminaron decantando la balanza a favor del conjunto de Ca n’Escandell, que supo mantener la calma y la solidez necesarias para imponerse en una de las ligas más disputadas de los últimos años.

Este éxito confirma el excelente trabajo que se está realizando en la cantera del club y supone, además, una magnífica noticia para el crecimiento del fútbol sala femenino en Ibiza. Con la Liga y la Copa ya en sus vitrinas, las jugadoras del San Pablo-Eivissa cierran una temporada inolvidable y reafirman el gran futuro que tiene por delante este grupo.