Violencia en el fútbol base en Ibiza: La SD Portmany condena una agresión que sufrió uno de sus aficionados en un encuentro de cadetes

La SD Portmany manifiesta su absoluta indignación una agresión que sufrió uno de sus aficionados en la final de copa de la categoría cadete frente a la Peña Deportiva en Santa Eulària. El club detalla en un comunicado que uno de sus aficionados fue víctima de un ataque por parte de un individuo de la afición local. Añade que la Guardia Civil actuó de inmediato, identificó al presunto agresor y tomó declaración sobre lo sucedido y que el caso se encuentra ya en manos de la Justicia. El texto no ofrece información acerca de si la víctima sufrió lesiones ni su alcance en el caso de que hubiera resultado herido.

La entidad de Sant Antoni quiere dejar claro que se trató de un acto aislado protagonizado por una persona de la hinchada blanquilla reincidente en este tipo de comportamientos, lo que condena firmemente. Asimismo, destaca que el resto de aficionados que seguían el encuentro colaboraron en todo momento para mantener la calma y evitar que la situación fuera a más.

La SD Portmany, al lado de su afición

Sin embargo, el club estudiará y pondrá en marcha las medidas pertinentes en el ámbito federativo para defender los intereses y la seguridad de sus jugadores, familias y aficionados. Además, reitera de manera contundente que la entidad portmanyina rechaza cualquier tipo de violencia dentro y fuera de los campos de fútbol. Indica que este principio forma parte de su identidad y del trabajo diario que desarrolla en todas las parcelas del club.

Noticias relacionadas

La nota de prensa indica que el fútbol base debe ser un espacio de formación, respeto y convivencia y que la SD Portmany continuará su trabajo para que así sea. Por último, la entidad felicita al equipo cadete de la Peña Deportiva por su victoria en el torneo y por su ascenso a la categoría cadete autonómica.