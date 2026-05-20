Ibiza acoge la Copa Balear de escalada con más de 100 participantes

El Club Eivissenc de Muntanya organizará este sábado en el pabellón de es Viver una nueva edición de la Copa Balear de escalada, una competición que reunirá a más de 100 deportistas procedentes de todas las islas y que confirma el crecimiento que está experimentando esta disciplina en Baleares.

La prueba contará con escaladores de diferentes categorías, desde los más pequeños hasta la absoluta, en una jornada que se prolongará durante todo el día y que convertirá el recinto ibicenco en el epicentro de la escalada balear. El evento supone, además, una excelente oportunidad para seguir impulsando un deporte que cada vez cuenta con más practicantes y aficionados en Ibiza.

La competición arrancará a las 8.45 horas con la categoría de pekes y continuará a lo largo del día con las pruebas sub-13, sub-15, sub-17, sub-19 y absoluta. La entrega de premios está prevista para las 18 horas.

Horarios de competición

8.45 a 9.45 horas: Pekes

10 a 12 horas: Sub-13

12.15 a 14.15 horas: Sub-15 y Sub-17

15.15 a 17.45 horas: Sub-19 y Absoluta

18 horas: Entrega de premios

La Copa Balear reunirá a algunos de los mejores escaladores del archipiélago en una jornada que promete espectáculo y que volverá a situar a Ibiza como una de las referencias de este deporte en las Islas Baleares.