40 años de críquet en Ibiza: el Ibiza Cricket Club, uno de los mayores atractivos de Europa

Cuando alguien escucha hablar de un deporte en el que se utilicen las palabras 'pelota' y 'palo', lo más probable es que se le vengan a la cabeza algunas disciplinas como el béisbol, el golf o incluso el hockey. Sin embargo, ninguno de ellos alcanza la dimensión que está alcanzando el críquet en Ibiza. Este antiguo deporte, originario de Inglaterra y popular en algunos países como Australia o India, fue reconocido como oficial por el Govern Balear el pasado 29 de enero, y cada vez consigue atraer la atención de más adeptos y aficionados a su práctica deportiva. El Ibiza Cricket Club, entidad fundada en 1986 por un grupo de ingleses residentes en es Canar y que este año cumple su 40 aniversario, continúa dando pasos hacia adelante en su desarrollo por todo el continente, captando la atención de clubes principalmente británicos y de figuras ampliamente reconocidas en el mundo del críquet.

Con sede en Sant Llorenç, el club que preside Robin Parmenter se encuentra disputando la temporada de competiciones, que tiene lugar durante los meses de abril, mayo, septiembre y octubre. «Siempre jugamos en temporada baja, y eso nos ayuda a traer gente de calidad», explica a este diario Martin Makepeace, secretario general de la entidad y uno de los hombres más importantes en la historia del club desde su fundación. El británico es consciente del atractivo que tiene la isla y considera que es una de sus principales bazas para que cada vez vengan equipos de mayor nivel. «Cuando la gente va a otros sitios, siempre pone primero el críquet y luego el lugar, pero cuando dices la palabra mágica 'Ibiza', ocurre al revés», apunta.

Plantilla del Ibiza Cricket Club en 1989. / Ibiza Cricket Club

Gran inversión y nuevos patrocinadores

El combinado ibicenco, además, está de enhorabuena, ya que logró proclamarse campeón de la Copa Balear por cuarta vez en las últimas cinco ediciones hace dos semanas en Menorca. El Ibiza CC se impuso con autoridad en la semifinal ante el Menorca Cricket Club, para terminar venciendo al Mallorca Cricket -eterno rival y club de gran nivel- en la final, tras la derrota ante ellos el año pasado. «Son nuestro mayor rival porque siempre son favoritos, tienen una historia grande en la Copa Balear y siempre van muy fuerte en los partidos», reconoce Makepeace, que considera que el club ibicenco «ha cambiado el chip» en los últimos años gracias a la inversión que se ha hecho.

Antonio Barca, responsable de desarrollo de la institución deportiva y una de las leyendas de la selección holandesa de críquet, es uno de los principales culpables, junto con Makepeace, del crecimiento que está viviendo el club y de la contribución a la isla que se está llevando a cabo gracias a acuerdos comerciales con marcas de la talla de Reebok -fabricante de las equipaciones del equipo desde este año- o Hyde -patrocinador que aparece en las indumentarias del plantel-.

Aunque gran parte de la inversión es privada, Makepeace agradece el trato de instituciones como el Consell, que ha contribuido también al desarrollo de la infraestructura del club, que ha consistido en una renovación del campo de Sant Llorenç, además de la construcción de dos vestuarios y una cocina exterior de alta calidad.

Lou Vincent, la estrella del equipo ibicenco

En el plano estrictamente deportivo, otra de las estrategias que se han llevado a cabo desde el Ibiza Cricket Club es la captación de estrellas de críquet reconocidas ampliamente en el panorama internacional para expandir la marca por todo el continente. Un gran ejemplo de ello es Lou Vincent, uno de los jugadores referencia de la historia de Nueva Zelanda y que representó sus colores en 140 ocasiones.

Lou Vincent posa con la Copa Balear. / Ibiza Cricket Club

El neozelandés fue el mejor jugador en la pasada Copa Balear y ha sido una pieza clave en la captación de interés por parte de otros clubes. «Para él está siendo una experiencia fantástica. Es una de las caras del club ahora mismo y también se encarga de cuidar el césped para los partidos y dar clases a los niños», cuenta el secretario general, que admite la sorpresa y alegría que ve en los clubes que vienen a Ibiza «y ven a alguien de la importancia de Lou Vincent». Sin embargo, aún es una incógnita la presencia del neozelandés de cara a los compromisos deportivos de septiembre y octubre, aunque Makepeace cree que «va a volver».

Un evento conmemorativo por el 40 aniversario en octubre

El británico reconoce que cada vez hay más niños y mujeres que se interesan por la práctica deportiva del críquet, y contempla la posibilidad de que se puedan conformar más equipos a corto-medio plazo. «Ahora que el Govern lo ha reconocido como deporte oficial, está muy fuerte y hay mucha gente que tiene interés. Además, es un deporte en el que no importa la edad. Nosotros tenemos algún 'joven' de hasta 75 años [risas]», señala Makepeace.

Desde el club prevén organizar en octubre un evento especial y conmemorativo por el 40 aniversario, en el que «estarán todos los jugadores de antes y algunos de los socios que empezaron cuando se fundó en es Canar», explica el directivo, además de impartir cursos y hacer entrevistas a algunas de las figuras más importantes de su historia.

40 años no se cumplen todos los días, pero el aniversario ha llegado en el mejor momento para la institución ibicenca: renovación integral de las instalaciones, reestructuración del organigrama del club y creación de nuevas estrategias para impulsar este deporte en la isla, que cada día gana más adeptos y aficionados a uno de los clubes referencia de Baleares: El Ibiza Cricket Club.