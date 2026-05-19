Ciclismo
La Vuelta a Ibiza MTB entrega 3.040 euros a APAAC tras su 25 aniversario
La recaudación solidaria de la prueba ciclista se destinará al proyecto 'El Último Sueño', que ayuda a cumplir deseos de personas afectadas por el cáncer
La Vuelta a Ibiza MTB Siroko by Shimano ha puesto el broche solidario a la celebración de su 25 aniversario con la entrega a la Asociación Pitiusa de Ayuda a Afectados de Cáncer (Apaac) de un cheque simbólico por valor de 3.040 euros. La cantidad corresponde a la recaudación obtenida a través de las diferentes acciones solidarias impulsadas durante esta edición especial de la prueba.
La entrega representa un gesto de apoyo a la labor que desarrolla la asociación y refleja la implicación de participantes, organización, patrocinadores y comunidad ciclista con una causa estrechamente ligada a los valores de la Vuelta a Ibiza MTB, una cita consolidada en el calendario deportivo de la isla.
Los 3.040 euros recaudados irán destinados especialmente a la iniciativa 'El Último Sueño', un proyecto promovido por Apaac que contribuye a cumplir deseos de personas afectadas por el cáncer. Con esta aportación, la prueba refuerza su compromiso social y su vínculo con Ibiza más allá del ámbito deportivo.
La organización ha destacado que este aniversario no solo ha servido para celebrar la trayectoria de una de las competiciones de bicicleta de montaña más emblemáticas de la isla, sino también para poner en valor la solidaridad del pelotón y del entorno que acompaña cada año a la Vuelta a Ibiza MTB Siroko by Shimano.
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