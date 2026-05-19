Raúl Casañ seguirá al frente de la SD Ibiza durante las tres próximas temporadas

La SD Ibiza ya tiene líder para su nuevo proyecto deportivo en Tercera RFEF. El club ha confirmado la continuidad de Raúl Casañ como entrenador del primer equipo durante las tres próximas temporadas, una apuesta por la estabilidad tras el reciente descenso de categoría.

Casañ cumplirá así su cuarta campaña al frente del conjunto ibicenco, después de consolidarse como una figura importante dentro de la entidad. El técnico supera ya los 100 partidos dirigidos con Sa Deportiva, una trayectoria que refuerza la confianza del club en su trabajo y en su capacidad para encabezar la nueva etapa.

La renovación del entrenador supone el primer paso de un proyecto que buscará reconstruirse desde la continuidad, el compromiso y la ambición competitiva. Tras el golpe deportivo del descenso, la entidad ibicenca mantiene su confianza en Casañ para liderar el camino de regreso y seguir construyendo el futuro del club. La SD Ibiza inicia así una nueva etapa en Tercera RFEF con el objetivo de recuperar sensaciones y volver a competir por metas ambiciosas.