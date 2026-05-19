Objetivo cumplido para el Gasifred Atlético: fin a una temporada más que notable

Si hay un equipo que esta temporada ha hecho los deberes con solvencia, ese es el Gasifred Atlético. Los azulones echaron el cierre a la temporada en la Segunda División de la Liga Nacional de Fútbol Sala el pasado fin de semana y por todo lo grande: con una remontada espectacular sobre el Ciudad de Móstoles (6-5), una de las escuadras más rocosas de la competición y que disputará el play off de ascenso. El triunfo fue el broche a un año en el que se ha logrado el objetivo de la permanencia con varias jornadas de antelación y en el que, por algunos momentos, el sueño de los play off era posible. De hecho, los ibicencos se han despedido de la temporada a tan solo tres puntos de puestos de promoción, un dato que refleja el gran rendimiento que han tenido los pupilos de José Fernández.

Esta gran campaña ha contrastado favorablemente con la del año anterior. En aquella situación, los pitiusos, que por aquel entonces se enmarcaban bajo el nombre de UD Ibiza Gasifred, presentaron numerosas dificultades a lo largo de toda la temporada para mantenerse en la categoría. De hecho, no fue hasta la penúltima jornada cuando el equipo ibicenco logró la permanencia en la categoría. Pese a las dificultades, los isleños terminaron en la décima posición, nueve puntos por encima del descenso y ofreciendo un mejor rendimiento que la anterior campaña.

El ritmo, sin embargo, es ascendente. La actual temporada, recién concluida, ha sido la mejor desde que el Gasi ascendiera a la segunda categoría del fútbol sala español en 2023. Y es que los isleños concluyeron con una más que valiosa séptima posición y 47 puntos, los mismos que Entrerríos Automatización, que acabó sexto por el golaveraje. Las cifras invitan a la ilusión de cara a la próxima campaña, donde el cuadro de José Fernández podrá mirar a los ojos a un play off que cada año está más cerca y que ya no se ve como una quimera.

Los ibicencos, entre los cinco mejores locales de la categoría

Una de las conclusiones que más en claro se han podido sacar tras el final del curso 2025/2026 es que este equipo puede mirar de tú a tú a cualquier rival, se encuentre en la posición en la que se encuentre. El Ejido, equipo que el pasado fin de semana coronó su ascenso a la Primera División, no logró vencer en ninguno de los dos partidos ligueros al Gasifred. Además, los azulones han salido victoriosos en algunos de los duelos ante escuadras que disputarán el play off, tales como el Zambú Pinatar (2-0) o el Ciudad de Móstoles (6-5). Estos datos reflejan, además de la igualdad de la categoría, la solidez de un conjunto ibicenco que temporada tras temporada continúa asentándose en la Segunda División.

Uno de los factores que han contribuido a este crecimiento ha sido, sin duda, sa Blanca Dona. El polideportivo nunca ha fallado a su cita en los encuentros del Gasi como local, donde centenares de aficionados han espoleado a su equipo hacia grandes gestas ante rivales con plantillas de mayor nivel, y donde los ibicencos han mostrado su mejor desempeño sobre el parqué. Las cifras hablan por sí solas: los pitiusos han sido el quinto mejor local de la competición con 31 puntos, tan solo seis menos que El Ejido y Zambú Pinatar, primero y segundo en su feudo, respectivamente.

En lo estrictamente deportivo, la mejora ha sido evidente. Las actuaciones de algunas figuras clave como Faly, Caruso, Uge o el capitán, Buitre han permitido dar un salto de calidad a los de José Fernández. Ramón Vargas, por su parte, se ha convertido en la principal baza de los ibicencos en el ataque. Sus 20 goles le han colocado en la lista de máximos artilleros de la categoría y han sido una de las razones de peso que explican el poderío ofensivo de este Gasifred -87 goles a favor, en total-. Aunque aún es pronto para prever movimientos en el próximo mercado de fichajes, lo cierto es que la plantilla goza de buena salud y aspira a hacer grandes cosas en el futuro más inmediato.

Un total de 13 triunfos, ocho empates y nueve derrotas han configurado la temporada del Gasifred Atlético, que despide la temporada con más metas que celebrar que por conseguir, y que aguarda con ilusión una temporada 2026/2027 que puede ser histórica, no sin antes tomar un merecido descanso tras haber hecho los deberes con un sensacional trabajo.