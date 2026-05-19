Marina Ibiza se impone en la X Regata de Travesía APD a bordo del 'Aquarelle I'

Marina Ibiza volvió a convertirse en punto de encuentro de la comunidad empresarial balear con la celebración de la X Regata de Travesía APD, una cita consolidada en el calendario náutico que reunió a ocho embarcaciones y alrededor de 90 directivos y representantes de empresas de Ibiza y Palma.

La edición de este año tuvo además un protagonismo especial para la marina, que no solo ejerció como puerto anfitrión de llegada, sino que también se alzó con la victoria a bordo del velero 'Aquarelle I', en una travesía marcada por el espíritu de equipo, la navegación y el networking entre empresas.

Las embarcaciones partieron desde Mallorca, con el Faro de Cala Figuera como punto de salida, y navegaron entre islas hasta alcanzar Tagomago, establecido como línea de meta. La jornada concluyó en Marina Ibiza, que acogió la llegada de la flota y volvió a poner en valor el vínculo entre la náutica y el tejido empresarial balear.

La regata pondrá el broche con una donación destinada a Apneef

La regata mantuvo también su vertiente solidaria. Como parte del compromiso social de la prueba, este año se realizará una donación destinada a Apneef, gracias a la colaboración de las empresas participantes y de las entidades colaboradoras. La jornada finalizó con la tradicional entrega de premios, celebrada en el restaurante Calma de Marina Ibiza. El acto lo clausuró Marcos Marí, CEO de Marina Ibiza, quien destacó el valor de esta cita después de diez ediciones.

«Es muy especial ver cómo, después de diez ediciones, esta regata sigue reuniendo a tantas empresas y profesionales en torno al mar. En Marina Ibiza creemos en este tipo de iniciativas porque generan conexión, compañerismo y una manera diferente de compartir tiempo y experiencias dentro del entorno náutico», señaló Marí.

Con esta nueva edición, Marina Ibiza refuerza su papel como escenario de grandes citas náuticas y empresariales del Mediterráneo, combinando su condición de puerto anfitrión con una participación activa en el agua y reafirmando su vínculo con el mar, la comunidad empresarial y la cultura náutica.