Ciclismo
Jaume Muñoz conquista para Ibiza el Campeonato de Baleares de BTT Maratón
El joven ciclista ibicenco se impuso en Felanitx sobre un exigente recorrido de 70 kilómetros y 1.800 metros de desnivel positivo, logrando además el título autonómico sub-23
El ciclismo ibicenco volvió a celebrar este fin de semana un éxito de primer nivel con la victoria de Jaume Muñoz en el Campeonato de Baleares de BTT Maratón XCM, disputado el pasado domingo en Mallorca. El joven deportista se proclamó campeón autonómico absoluto tras imponerse en la prueba celebrada en la zona de s’Horta-Sa Lleona, en el término municipal de Felanitx.
Muñoz, integrante del ISB Cyclistwork Factory Team, completó una actuación sobresaliente sobre un exigente trazado de 70 kilómetros y 1.800 metros de desnivel positivo, diseñado por el club Cala d’Or Ferrobikers, entidad encargada este año de organizar el campeonato. El ciclista ibicenco fue el más fuerte de la jornada y cruzó la línea de meta por debajo de las tres horas, deteniendo el cronómetro en 2:59:28. Con este resultado, no solo se alzó con la victoria en la clasificación general, sino que también se proclamó campeón de Baleares en categoría sub-23, superando a Bernat Massanet.
Muñoz, vencedor entre más de un centenar de inscritos
La competición arrancó a las 9.30 horas con todas las categorías tomando la salida de forma conjunta. La prueba reunió a más de un centenar de inscritos y se desarrolló en un circuito de 17.5 kilómetros. Los cadetes completaron dos vueltas, para un total de 35 kilómetros, mientras que el resto de categorías afrontaron cuatro vueltas hasta alcanzar los 70 kilómetros previstos. Finalmente, 75 corredores lograron clasificarse entre las diferentes categorías individuales y por equipos, en una jornada marcada por el buen nivel competitivo y por el notable éxito organizativo del Cala d’Or Ferrobikers.
El triunfo de Jaume Muñoz supone un nuevo logro para el deporte ibicenco y confirma la progresión de uno de los nombres destacados del ciclismo de montaña balear. Su victoria absoluta y sub-23 refuerza además la presencia de Ibiza en la élite autonómica de la BTT maratón.
Tras la llegada del último corredor, se celebró la entrega de trofeos con la presencia del regidor de Deportes del Ayuntamiento de Felanitx, Toni Peña; los directivos del Cala d’Or Ferrobikers Jaume Maimó, Toni Moreno y Joan Jaume Alou; y el presidente de la Federació de Ciclisme de les Illes Balears, Antoni Bauzá, encargado de imponer los maillots de campeones de Baleares.
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