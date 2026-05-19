Piragüismo
El Club Nàutic Sant Antoni firma una Final de Deporte Escolar brillante con 18 medallas en Mallorca
Gabriela Mendes, Liam López y Júlia Roselló logran además la clasificación para el Campeonato de España por Selecciones Autonómicas, que se disputará en julio en Asturias
Los palistas del Club Nàutic Sant Antoni completaron un espectacular fin de semana en Mallorca durante la Final de Deporte Escolar – 2ª Copa Balear Jóvenes Promesas, celebrada en el Lago Esperanza de Alcúdia, donde la cantera de piragüismo de Es Nàutic volvió a demostrar su gran nivel competitivo.
La expedición del CNSA regresó a Sant Antoni con un extraordinario balance de 18 medallas: siete oros, seis platas y cinco bronces. El club ibicenco acudió a la cita con 26 deportistas, repartidos entre cinco cadetes, cinco infantiles, ocho alevines, siete benjamines y un prebenjamín. Muchos de ellos afrontaban su temporada de debut, una circunstancia que da todavía más valor a los resultados conseguidos.
Además de los títulos autonómicos, la jornada tenía un aliciente añadido: la clasificación para el Campeonato de España por Selecciones Autonómicas, que se celebrará en Asturias los días 25 y 26 de julio. Tres palistas de Es Nàutic lograron el billete para esta importante cita nacional. Gabriela Mendes, en Mujer Cadete; Liam López, en Hombre Cadete, y Júlia Roselló, en Mujer Infantil, consiguieron la clasificación y representarán a Baleares en el campeonato estatal.
Lluvia de medallas para la expedición ibicenca
Las medallas de oro fueron para Gabriela Mendes, en Mujer Cadete B; Aina Roselló, en Mujer Alevín A; Ian Mármol y Atay Kikozashvili, en K2 Hombre Alevín; Aina Roselló y Gabriela Barrera, en K2 Mujer Alevín; Aura Llobet, en Mujer Benjamín B; Nil Mármol, en Hombre Prebenjamín, y Zoe Álvarez y Aura Llobet, en K2 Mujer Benjamín.
También subieron al podio con la medalla de plata Gabriela Mendes y Odalis Posado, en K2 Mujer Cadete; Júlia Roselló, en Mujer Infantil A; Ian Mármol, en Hombre Alevín A; Zoe Álvarez, en Mujer Benjamín A; Ellie Alberti, en Mujer Benjamín B, y Alberti de nuevo y Johanna Fink, en K2 Mujer Benjamín.
Los bronces fueron para Liam López, en Hombre Cadete B; Kikozashvili, en Hombre Alevín A; Julen Velasco y Andreu Mendes, en K2 Hombre Alevín; Fink, en Mujer Benjamín B, y Nil Mármol y Leonardo Vera, en K2 Hombre Benjamín.
El gran rendimiento colectivo permitió además al Club Nàutic Sant Antoni subir al podio en la clasificación por clubes. El CNSA finalizó en tercera posición, solo por detrás del Club Marítimo de Mahón y el Real Club Náutico de Palma, en una competición que reunió a once equipos de todo el archipiélago.
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