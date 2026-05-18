La Vuelta Cicloturista a Ibiza abre inscripciones para su edición de 2026

La Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo ya ha abierto oficialmente las inscripciones para su edición de este año, que se celebrará del 9 al 12 de octubre y volverá a convertir la isla en uno de los grandes escenarios del calendario cicloturista nacional. La prueba, que alcanza su XXIII edición, recuperará este año el formato de dos etapas con tramos cronometrados y una contrarreloj individual final.

Las inscripciones están disponibles desde este lunes a través de la web oficial del evento. La organización ha establecido una primera tarifa reducida de 120 euros para quienes formalicen su participación antes del 30 de junio. Posteriormente, el precio pasará a ser de 140 euros hasta el 31 de agosto y de 150 euros hasta el cierre oficial de inscripciones, previsto para el 4 de octubre.

La edición de 2026 aspira a superar los cerca de 600 participantes que tomaron parte en la cita de 2025, dedicada a las familias. Para ello, la prueba recupera un formato más deportivo y atractivo, con dos jornadas de ruta durante el fin de semana y una contrarreloj individual final el lunes 12 de octubre, festivo nacional. Los tiempos de esta última jornada servirán para definir las diferentes clasificaciones de la Vuelta.

Una prueba que ya ha reunido a figuras históricas del ciclismo

Uno de los grandes atractivos de la Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo seguirá siendo la posibilidad de compartir pelotón con grandes nombres de la historia del ciclismo profesional. Por la prueba han pasado figuras como Miguel Indurain, Alejandro Valverde, Alberto Contador, Pedro Delgado, Claudio Chiappucci u Óscar Pereiro, consolidando el evento como una experiencia singular tanto para aficionados como para ciclistas con mayor ambición competitiva.

La organización mantendrá además su apuesta por un modelo inclusivo y abierto a distintos perfiles de participantes, con especial atención a la presencia femenina y a las categorías adaptadas. La inscripción incluirá la participación en las dos etapas y la contrarreloj individual, el maillot oficial de la competición, avituallamientos completos, asistencia médica y mecánica básica, seguro y distintas actividades paralelas durante el fin de semana, entre ellas una barbacoa para los participantes el domingo y el cierre final de la prueba el lunes.

Además, los ciclistas inscritos en la competición podrán beneficiarse de un 10% de descuento especial sobre cualquiera de los tramos de inscripción, una medida con la que la organización busca reforzar el vínculo entre dos de las pruebas ciclistas más representativas del calendario deportivo de Ibiza.

La sostenibilidad volverá a ser otro de los ejes de la Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo 2026. La organización reforzará las medidas de limpieza y protección del entorno natural, con zonas delimitadas para residuos y protocolos específicos de recogida tras el paso de los participantes, con el objetivo de preservar los espacios por los que discurre la prueba.