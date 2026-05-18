El Trasmapi HC Eivissa blinda su proyecto con la continuidad de Fer González y Marc Ferré

El Trasmapi HC Eivissa sigue dando forma a su proyecto deportivo de futuro. La entidad ibicenca ha confirmado la continuidad de dos jugadores importantes dentro de su primera línea: Fer González, que seguirá una temporada más en la isla tras renovarse su cesión con el Bathco BM Torrelavega, y Marc Ferré, que ha ampliado su vinculación con el club hasta la campaña 2027-2028.

La renovación de la cesión de González supone una noticia de peso para el conjunto de Sa Blanca Dona. El central madrileño, de 21 años y 1,84 metros de altura, continuará vistiendo la camiseta naranja durante la próxima temporada, después del acuerdo alcanzado con el Bathco BM Torrelavega, club que compite en la Liga Asobal.

En su primera campaña en Ibiza, el central se ha consolidado como una pieza clave en la dirección del juego del equipo. Su capacidad para ordenar los ataques, aportar pausa cuando el partido lo requiere y leer cada situación con madurez táctica le han permitido ganarse un papel destacado dentro del grupo. A ello se suman unos números muy relevantes: 81 goles en 25 partidos, con una media de 3,24 tantos por encuentro, registros que lo sitúan entre los jugadores más regulares de la categoría. Formado en el CD Iplacea y en el BM Torrelavega, el central madrileño ha demostrado en la isla una evolución constante, además de compromiso y personalidad para asumir responsabilidades en momentos importantes.

Marc Ferré, renovado por dos temporadas

La otra gran noticia para el conjunto pitiuso es la renovación de Marc Ferré, que seguirá defendiendo la camiseta ibicenca hasta la temporada 2027-2028. Antes de sufrir una lesión en el tramo final del curso, Ferré había firmado una temporada de gran impacto en ataque, con 70 goles en 23 partidos y una media de 3,04 tantos por encuentro. Su rendimiento lo convirtió en uno de los nombres importantes del proyecto y en un jugador con margen de crecimiento dentro de la estructura del club.

La lesión, sin embargo, no ha alterado la confianza de la entidad ibicenca en el jugador. El club mantiene intacta su apuesta por Marc Ferré, convencido de su talento, su futuro y su capacidad para volver a ser determinante una vez complete su recuperación.

Con estas dos operaciones, el Trasmapi HC Eivissa refuerza la continuidad de un bloque joven, competitivo y con proyección. La permanencia de Fer González y Marc Ferré confirma la voluntad del club de seguir construyendo un proyecto sólido en torno a jugadores con recorrido, compromiso y capacidad para crecer en la isla.