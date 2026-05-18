Las regatistas de Ibiza Paula Pina y María Torres llevan al CNSA a lo más alto en la Semana de la Vela de Cala Gamba

La vela ibicenca continúa celebrando triunfos allí por donde pasa. Las regatistas de Ilca 4 del Club Nàutic Sant Antoni brillaron con fuerza el pasado fin de semana en el Trofeo Durán de Cala Gamba, una cita integrada en la Semana de la Vela que se celebra en aguas mallorquinas bajo la organización del Club Nàutic Cala Gamba.

El equipo sanantoniense completó una actuación sobresaliente, especialmente en la categoría femenina Sub 16, donde logró copar por completo el podio. Paula Pina se proclamó vencedora, seguida por sus compañeras Candela Martín, segunda, y Sofía Marí, tercera, confirmando el gran momento de la cantera del CNSA. A estos resultados se sumó el triunfo de María Torres, que lideró la clasificación femenina en la categoría Sub 18, ampliando el protagonismo del club ibicenco en una competición que reunió a parte de la flota balear de la clase Ilca 4.

Durante los dos días de regata se disputaron cinco pruebas con un descarte, en unas condiciones marcadas por el viento moderado. Las representantes del Club Nàutic Sant Antoni mostraron regularidad y solidez frente a sus rivales, obteniendo unos resultados muy positivos de cara a los próximos compromisos. Desde el club consideran que estas actuaciones son especialmente esperanzadoras ante los clasificatorios de la temporada 2026-2027, que comenzará en septiembre y en los que las regatistas del CNSA aspiran a seguir consolidando su crecimiento competitivo.