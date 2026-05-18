Ibiza reúne a la natación balear con el XXVI Trofeo Fiestas de Mayo

La Piscina de es Raspallar volvió a situar a Ibiza en el centro de la natación balear durante la celebración del XXVI Trofeo de Natación Fiestas de Mayo 'Forn Can Bufí', una cita ya consolidada dentro del calendario autonómico que reunió durante el fin de semana pasado a algunos de los mejores clubes de las Islas Baleares. El campeonato, organizado por el Club Náutico Santa Eulalia, reunió a nadadores de diferentes categorías, desde prebenjamines hasta máster, en una intensa competición disputada en piscina de 25 metros, con ocho calles y cronometraje electrónico.

El gran nombre propio del fin de semana fue Filip Chojnacki, nadador de 14 años del C.N. Inca, que protagonizó una actuación sobresaliente en la piscina ibicenca al batir tres Mejores Marcas Territoriales de las Islas Baleares en categoría infantil. Chojnacki detuvo el crono en 59.12 en los 100 metros espalda, firmó un registro de 2:07.15 en los 200 espalda y estableció una nueva referencia en los 200 estilos con un tiempo de 2:12.34. Su actuación fue uno de los grandes momentos de un trofeo que ofreció un elevado nivel competitivo durante sus tres sesiones.

En la clasificación general por clubes, el C.N. Santa Eulalia, club anfitrión, completó el podio con una destacada tercera plaza tras conquistar 43 medallas: 17 oros, 17 platas y 9 bronces, solo por detrás del C.N. Palma de Mallorca y el C.N. Felanitx. El Top 5 lo completaron el C.N. Inca y el C.N. Eivissa, que también alcanzó las 43 preseas, confirmando el buen momento de la natación ibicenca.

Pau Torres y Ania Ferrer, figuras destacadas

Entre las actuaciones locales más destacadas figuró la de Pau Torres, del C.N. Eivissa, vencedor en los 200 metros espalda júnior y absoluto con un tiempo de 2:06.51. También brilló Víctor Adda, del C.N. Santa Eulalia, que se impuso con autoridad en los 50 espalda con un registro de 27.30 y rozó además la victoria en los 50 mariposa, donde firmó 25.67.

En categoría femenina, una de las grandes protagonistas ibicencas fue Ania Ferrer, del C.N. Santa Eulalia, que dejó una excelente actuación en las pruebas de velocidad. La nadadora local conquistó los 100 libres con un tiempo de 59.24 y también se llevó el triunfo en los 50 libres con 27.28, confirmando su gran estado de forma ante la afición de la isla.

Uno de los momentos más esperados del trofeo llegó con la disputa de la prueba de los ‘Skins’, un formato especialmente espectacular que reunió a los ocho mejores tiempos de las pruebas de velocidad de 50 metros, con un máximo de dos nadadores por club. La competición se desarrolló en tres rondas eliminatorias de 50 metros, con apenas tres minutos de recuperación entre cada una, lo que añadió un punto extra de emoción y exigencia física.

Un punto de encuentro de la natación balear

En la primera ronda quedaron eliminados cuatro nadadores, en la segunda otros dos, y la final se resolvió en un duelo directo por el título. En categoría masculina, Tiago del Po, del C.N. Felanitx, se proclamó vencedor tras una demostración de potencia y resistencia. En la prueba femenina, María Antonia Burguera, del C.N. Palma de Mallorca, fue la gran dominadora y confirmó su condición de una de las velocistas más sólidas del campeonato.

Desde el Club Náutico Santa Eulalia se valoró muy positivamente el desarrollo de la competición y se trasladó un agradecimiento a todos los clubes participantes, oficiales, técnicos y voluntarios. El XXVI Trofeo de Natación Fiestas de Mayo 'Forn Can Bufí' cerró así una nueva edición con balance muy positivo para la isla. Ibiza no solo fue escenario de récords y grandes marcas, sino también punto de encuentro de la natación balear, con los clubes locales compitiendo de tú a tú y demostrando que la cantera pitiusa sigue creciendo con fuerza.