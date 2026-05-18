El Consell de Ibiza lleva el reciclaje a los polideportivos de la isla

El Consell de Ibiza ha presentado este lunes en el complejo deportivo de es Raspallar la nueva campaña de sensibilización ambiental 'La teua millor marca, Eivissa circular i sostenible', una iniciativa impulsada por el Departamento de Gestión Ambiental, Sostenibilidad, Innovación y Transparencia con motivo del Día Mundial del Reciclaje, que se celebra cada 17 de mayo.

La campaña se desarrollará durante toda esta semana en diferentes instalaciones deportivas de los cinco municipios de la isla con el objetivo de acercar a la ciudadanía, especialmente a los más jóvenes, la importancia de la prevención de residuos, el reciclaje y la adopción de hábitos más sostenibles en la vida diaria.

El conseller de Gestión Ambiental, Sostenibilidad, Innovación y Transparencia, Ignacio José Andrés, ha destacado durante la presentación que «el deporte y la sostenibilidad comparten valores muy importantes como el compromiso, la responsabilidad y el trabajo colectivo». En este sentido, ha subrayado que la iniciativa pretende «acercar la cultura del reciclaje a los espacios cotidianos de convivencia y participación ciudadana».

Un juego de la oca y elementos interactivos serán algunas de las actividades

La acción se plantea como una propuesta de street marketing que recorrerá distintos polideportivos de Ibiza mediante estands informativos dinamizados por educadores ambientales. Estos profesionales interactuarán con los asistentes, resolverán dudas y ofrecerán información práctica sobre reciclaje, reducción de residuos y buenas prácticas ambientales.

Uno de los juegos que tendrán lugar y que guarda parecido con la oca. / Consell Insular de Ibiza

Uno de los principales atractivos de la campaña será un juego participativo inspirado en el tradicional juego de la oca. La actividad contará con un circuito instalado sobre una lona textil ecológica y combinará pruebas deportivas, preguntas sobre reciclaje y dinámicas vinculadas a la sostenibilidad. Al completar el recorrido, los participantes recibirán diferentes obsequios divulgativos relacionados con la campaña.

El estand incorporará también diversos elementos visuales e interactivos vinculados a la imagen de la iniciativa, como cubos de reciclaje personalizados, dados gigantes, material deportivo y herramientas digitales de participación, con el fin de hacer más atractiva y cercana la experiencia para todos los públicos.

Tras su presentación en es Raspallar, la campaña continuará durante los próximos días en las instalaciones deportivas de Can Misses, sa Pedrera, Santa Eulària, Sant Miquel y Can Guerxo, dentro de una programación insular que busca reforzar la concienciación ambiental desde espacios de encuentro habituales para familias, deportistas y clubes.