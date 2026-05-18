Carlota Mediero, regatista de Ibiza, firma una brillante segunda posición femenina en la Setmana de Vela Trofeu Durán

Las regatistas del Club Náutico Ibiza tuvieron un papel destacado este fin de semana en la XVII Setmana de Vela – Trofeu Durán, celebrada en la bahía de Palma bajo la organización del Club Náutico Cala Gamba y con la participación de buena parte de la élite balear de la clase ILCA.

La actuación más sobresaliente para el club ibicenco llegó en ILCA 4 de la mano de Carlota Mediero, que completó una brillante competición al finalizar como segunda fémina y cuarta clasificada en la general final. La regatista del Club Náutico Ibiza confirmó su regularidad y su capacidad para competir en la zona alta de la flota, firmando además dos victorias parciales tras imponerse en la primera y en la última manga disputadas.

La competición estuvo marcada por unas condiciones exigentes en la bahía de Palma, especialmente durante la primera jornada, en la que el viento de componente norte dejó rachas que alcanzaron los 21 nudos. En ese escenario, Mediero supo mantenerse entre las mejores y cerrar una actuación que la sitúa como una de las protagonistas de la clase ILCA 4.

Alejandra Lloyd terminó novena

También tuvo una actuación destacada Alejandra Lloyd, que compitió en la clase olímpica ILCA 6 y concluyó en una meritoria novena posición. Su mejor parcial llegó en la tercera manga, en la que logró una quinta plaza que refuerza sus opciones de seguir aspirando a formar parte del equipo de la Federación Balear para las próximas competiciones nacionales. En la clase ILCA 6 femenina, el triunfo final fue para Meritxell Sitges, del Club Marítimo San Antonio de la Playa, que se impuso en una prueba puntuable para la Copa Federación.

La XVII Setmana de Vela – Trofeu Durán reunió durante el fin de semana a algunos de los principales especialistas de la vela balear, en una cita que volvió a convertir la bahía de Palma en escenario de referencia para las clases ILCA 4 e ILCA 6 y donde el Club Náutico Ibiza brilló con fuerza.