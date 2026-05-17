La Peña Deportiva evita el naufragio en el descuento

La Peña Deportiva salió con vida del Nou Camp d’Inca cuando ya saboreaba una derrota tan injusta como dolorosa. Un gol de los ibicencos en el tiempo añadido, en una acción que no pudo verse en directo al haberse interrumpido la retransmisión del encuentro, permitió al conjunto de Ramiro González rescatar un empate (1-1) de enorme valor ante el Constància y mantener intacto su sueño de ascenso a Segunda RFEF.

El conjunto de Santa Eulària fue superior durante buena parte del encuentro, especialmente en una primera mitad en la que llevó el peso del partido, generó las mejores ocasiones y obligó al meta Pau Seguí a sostener a los mallorquines con varias intervenciones de mérito. Sin embargo, la falta de acierto volvió a condenar a los peñistas, que vieron cómo su rival, atrincherado atrás durante casi todo el choque, se adelantaba en el minuto 86 en prácticamente su única llegada con verdadero peligro.

La Peña salió mandona desde el primer minuto. Sergi Quirós avisó con un disparo desde la frontal que obligó a lucirse al portero local, y poco después Mubarak protagonizó una gran acción individual que terminó con un remate desviado por muy poco. El dominio era claramente visitante, con largas posesiones y un Constància cómodo cediendo terreno y esperando una oportunidad al contragolpe.

Con el paso de los minutos, el partido se fue espesando. La Peña siguió monopolizando el balón, pero le costó encontrar espacios ante un rival muy junto y disciplinado en defensa. Aun así, cerró la primera mitad con dos buenas ocasiones: una internada por la izquierda que no encontró rematador y un disparo lejano de Nico Ortiz que volvió a toparse con Pau Seguí.

La segunda parte tuvo menos ritmo y más tensión. El Constància dejó claro que firmaba el empate y dedicó todos sus esfuerzos a proteger su portería, mientras que la Peña insistió sin pausa, aunque sin la claridad necesaria para traducir su dominio en oportunidades claras. El encuentro parecía encaminado al 0-0, un resultado que dejaba todo abierto para la vuelta.

Pero en el minuto 86 llegó el mazazo. Un desajuste defensivo permitió a Toni Ramis aprovechar prácticamente la única concesión visitante de toda la segunda mitad para poner el 1-0 y desatar la euforia en Inca. El castigo parecía excesivo para una Peña que había hecho mucho más que su rival para llevarse un buen resultado.

Cuando todo apuntaba a una derrota cruel, apareció el premio a la insistencia. Ya en el tiempo añadido, y en una jugada que no pudo verse en directo porque la retransmisión se había cortado, Sergio Quirós firmó el 1-1 y devolvió la justicia a un partido que la Peña nunca mereció perder.

El empate deja la eliminatoria completamente abierta y otorga una ligera ventaja moral al conjunto de Ramiro González, que buscará el próximo fin de semana en el Municipal de Santa Eulària el billete para la final balear del ‘play-off’ de ascenso a Segunda RFEF.