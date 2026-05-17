La PE Sant Jordi se queda a cero en Menorca y deberá disputar otra fase de ascenso

La PE Sant Jordi se fue con las manos vacías de Los Nogales tras empatar a cero en el partido de vuelta ante el CD Migjorn en la mañana de este domingo y finalizar con el 1-2 de la ida. Los ibicencos dispusieron de numerosas ocasiones, pero la ansiedad por marcar y un conjunto menorquín que mantuvo la solidez defensiva durante todo el choque condenaron a los de Payán, que tendrán otra oportunidad para ascender de categoría.

Los Nogales era una olla a presión desde el minuto uno y cada avance de los menorquines con el balón era celebrado como un gol en el descuento. El ambiente se trasladó a los jugadores locales, que amarraban con uñas y dientes el resultado sin pretender hacer uso de la posesión, que era liderada por los ibicencos.

Luna probó fortuna con un disparo que se marchó por encima de la meta de Lluri. Sin embargo, la ocasión más clara de la primera mitad llegaría transcurrida la media hora de encuentro, después de que Juan Pablo impactara en el travesaño un potente libre directo desde 25 metros para los locales. El peligroso aviso no cambió el guion del duelo, que seguía en los pies de los pitiusos, aunque con dificultades para generar oportunidades de gol sobre la portería de Lluri.

Los ibicencos dominaron durante toda la segunda mitad

Los migjoners continuaban con su estrategia defensiva, a la espera de una oportunidad a balón parado o a través de transiciones rápidas y golpeos largos buscando la velocidad del mejor jugador de la ida, Luis Martínez. El propio Martínez pudo hacer el primero en otra falta directa ejecutada desde la derecha que estuvo a punto de colarse por la escuadra derecha de la meta custodiada por Bonet.

El Sant Jordi logró responder antes del descanso con un cabezazo en plancha al primer palo de Pau Ferrer que no encontró portería. Sin embargo, lo mejor que le pudo ocurrir a los jordiers era el fin de los primeros 45 minutos reglamentarios, ya que los locales habían aumentado la intensidad y generaban mayor peligro con posesiones más cortas y efectivas.

La segunda mitad comenzó con buen ritmo y sintonía por parte de los ibicencos, que arrancaron con un aviso muy serio sobre la meta de Lluri. Luis Benítez controló a la perfección un balón en banda derecha, recortó a su marcador y, dentro del área, cruzó el esférico a escasos centímetros del palo derecho. El conjunto de Payán iba en serio, pues Reales mandó arriba una volea, en el que fue el segundo aviso consecutivo en busca del primer tanto.

Más ansiedad que fútbol en el tramo final

Reales estuvo cerca de conseguir el primero una vez más con un pase desde el lateral izquierdo del área pequeña que tuvo que desviar la zaga menorquina en el último instante. Las llegadas se iban sucediendo y, esta vez, fue Alfenoni quien estuvo a punto de embocar a la red un buen servicio de Reales desde la izquierda al que no llegó por centímetros.

El Migjorn, cada vez más embotellado en su propia área, achicaba aguas ante las constantes aproximaciones de los jordiers, cada vez más incisivos. Luzzi tuvo otra gran oportunidad al incursionar en el área y fusilar a Lluri, aunque uno de los zagueros locales rechazó el cuero en el último momento. La tensión se mascaba en Los Nogales ante una PE Sant Jordi que atacaba por tierra, mar y aire la meta local.

El tramo final que siguió a la pausa por hidratación continuó de igual forma con el cuadro de Payán cada vez con más prisas y la ansiedad de ver cómo la eliminatoria se le escapaba de las manos pese a las numerosas ocasiones de las que disponía. La puntilla, sin embargo, casi la pusieron los menorquines, tras un contragolpe que Ndao frenó antes de que Pons sentenciara.

La desesperación jordiera por marcar se tradujo en una serie de centros y aproximaciones sobre el área menorquina que no dieron sus frutos. Luna probaría a Lluri con una falta lejana que sería la última ocasión de los ibicencos en su búsqueda de dar la vuelta al marcador. No hubo tiempo para más y la PE Sant Jordi tendrá otra oportunidad para ascender a Tercera RFEF a través de una doble eliminatoria a doble partido en la que buscará el tan ansiado ascenso.