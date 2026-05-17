Los novatos toman al asalto el podio de la Savina

El podio situado en el puerto de la Savina se llenó ayer sábado de caras nuevas tras una rápida carrera que paró el cronómetro en una cifra redonda: 1h 11’11’’. Este fue el tiempo que necesitó el primer clasificado, José Enrique Coscolla, en llegar a la meta desde el faro del Pilar de la Mola, donde se dio la salida de la XVII Mitja Marató ‘Illa de Formentera’ a las seis de la tarde, con una puntualidad británica.

El Club Oysho hizo pleno en el podio de la Mitja Marató. | TONI ESCOBAR

Era la primera vez que Coscolla, atleta de triatlón zaragozano, corría una media maratón y decidió estrenarse en esta competición, que en solo 17 años ha conseguido afianzarse como una de las que más interés despierta entre los aficionados a este deporte no solo en España sino en el resto de Europa. En esta edición han participado más de 3.500 corredores, repartidos entre los que se atreven con los 21 kilómetros del recorrido principal y los que prefieren participar en la 8K, la competición paralela que sale desde el cruce de es Ca Marí y también llega a la Savina. Según los organizadores del evento, otras 4.000 personas no consiguieron plaza.

Al joven de 27 años, que no había estado nunca en Formentera pero que tiene intenciones de volver pronto para «pasar una semana de vacaciones», le siguió muy de cerca Joan Puig, que marcó un tiempo de 1h 12’03’’. Procedente de Barcelona, también era su primera vez en este evento, aunque ya conocía Formentera como turista. Puig comentaba a su llegada a la meta que había disfrutado de la carrera: «Venía tranquilito, a ritmo de maratón, sin apretar, y he tenido muy buenas sensaciones, todo muy bien».

El tercer clasificado, Guille Preckler, paró el cronómetro en 1h 12’34’’. También de Barcelona, esta era su tercera participación en la Mitja Marató de Formentera pero la primera vez que se subía al podio. «No me pierdo esta carrera desde que la probé la primera vez», comentaba ayer en la Savina. «Hay un ambiente brutal y es un lujo correr aquí, mi intención es seguir viniendo cada año, si consigo plaza», añadía.

En cuanto a las tres primeras clasificadas femeninas, el Club Oysho acaparó el cajón de honor, con un empate buscado en el primer puesto: la venezolana Edymar Brea Abreu y la asturiana Paula Herrero Aguirre cruzaron juntas la línea de meta para compartir la victoria con un tiempo de 1h 17’28’’, un gesto que los espectadores premiaron con un fuerte aplauso.

En tercer lugar llegó su compañera de equipo, Marta Ceperuelo Clemente, que marcó 1h 17’55’’, un tiempo también espectacular para este tipo de carrera tan exigente.

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Tras recibir sus trofeos de manos de las autoridades del Consell de Formentera y representantes de las empresas patrocinadoras de la cita, las dos primeras clasificadas se mostraban encantadas con la isla y la competición, que este año ha contado con unas condiciones climáticas ideales, con una jornada soleada pero sin el calor y la humedad de pasadas ediciones. Corredores y espectadores disfrutaron de la música y el ambiente festivo de la Savina hasta bien entrada la noche.