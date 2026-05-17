Ibiza une a sus tres clubes náuticos en la élite de la Liga Femenina Iberdrola de vela

La vela femenina ibicenca volvió a situarse entre las grandes referencias nacionales durante el tercer evento de la Liga Femenina Iberdrola 2026, celebrado en la bahía de Palma. Un equipo formado íntegramente por regatistas de Ibiza firmó una notable actuación y concluyó en la décima posición de la clasificación general final, compitiendo frente a algunas de las mejores tripulaciones del panorama español.

La tripulación pitiusa estuvo integrada por Esther Terrasa, Maura Ramón y Elisenda Torres, representantes del Club Náutico Ibiza; María Palou, del Club Náutico Santa Eulalia; y Sophia Ashford, del Club Náutico San Antonio. La cita tuvo así un marcado valor simbólico y deportivo, al reunir bajo un mismo equipo a deportistas procedentes de los tres clubes náuticos de la isla.

El conjunto ibicenco dejó muestras de su nivel competitivo durante todo el campeonato y logró uno de sus mejores momentos en la decimotercera manga, donde consiguió una brillante tercera posición. Este parcial confirmó la capacidad del equipo para medirse al máximo nivel en una liga considerada actualmente como la principal referencia de la vela femenina española.

El equipo ocupa actualmente el undécimo puesto de la liga

La competición, organizada por la Real Federación Española de Vela y el Club Náutico Arenal, volvió a convertir la bahía de Palma en un escenario exigente, con condiciones de viento intensas que pusieron a prueba la regularidad, la técnica y la capacidad de adaptación de todas las tripulaciones participantes.

Hasta el momento, las regatistas ibicencas han tomado parte en tres de las cinco citas programadas del circuito nacional. Su progresión está siendo muy positiva y el equipo ocupa actualmente el undécimo puesto de la liga, compuesta por 18 equipos, manteniéndose entre las tripulaciones competitivas del campeonato.

Más allá del resultado deportivo, la presencia de un equipo completamente ibicenco supone un importante impulso para la promoción de la vela femenina en la isla. También pone de manifiesto el trabajo de formación y cantera que desarrollan el Club Náutico Ibiza, el Club Náutico Santa Eulalia y el Club Náutico San Antonio.

La próxima cita para el equipo ibicenco tendrá lugar en Vilagarcía de Arousa los días 19 y 20 de septiembre. Posteriormente, la final se disputará en aguas de Altea del 10 al 12 de octubre. Antes, las regatistas pitiusas participarán también en el 41º Trofeo Príncipe de Asturias, invitadas por el Monte Real Club de Yates de Baiona, en Vigo, una prueba en la que ya fueron subcampeonas en la pasada edición.