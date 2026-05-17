El Ibiza Cricket Club suma su décima victoria de la temporada ante Strollers CC

El Ibiza Cricket Club continúa firmando una temporada sobresaliente. Después de proclamarse campeón de la copa balear el pasado fin de semana en Menorca, el conjunto ibicenco logró una convincente victoria este sábado ante Strollers CC por 54 carreras. Los hombres capitaneados por Lou Vincent volvieron a vencer en Sant Llorenç y suman un balance de diez triunfos en los 12 partidos disputados hasta el momento.

El encuentro tuvo claro protagonismo neozelandés en el apartado ofensivo, con una gran actuación de Chris Prentice, que alcanzó las 58 carreras, y de Vincent, máximo anotador del partido con un brillante 60 not out, es decir, 60 carreras sin ser eliminado.

La victoria confirma el excelente momento de forma del Ibiza Cricket Club, que mantiene una dinámica muy sólida en este tramo de la temporada. El equipo no tendrá apenas tiempo para relajarse, ya que volverá a competir este domingo con el objetivo de prolongar su buena racha.