Alegría y buena energía para llegar a la meta

Aunque el running se considera un deporte individual, solo hace falta presenciar cualquiera de las dos carreras que se celebran de manera conjunta en Formentera a finales de la primavera para darse cuenta de que la supuesta soledad del corredor no es del todo cierta.

Sonrisas como recompensa a todo el esfuerzo. | TONI ESCOBAR

Muy pocos son los que participan de manera individual en la Mitja Marató o en la 8K, ya que la mayoría lo hacen acompañados de sus colegas del club de atletismo o de algún amigo con quien comparten interés por este deporte. Y los que corren solos, tampoco lo están realmente, porque no les falta un familiar o incluso un compañero de trabajo que se desplace a la isla o que se acerque a la carretera para animarles.

Es el caso de un grupo de siete amigos de Ibiza, que llevan cinco años viniendo a Formentera a participar en la carrera y lo hacen acompañados de toda su familia, niños incluidos, con los que aprovechan el fin de semana para ir a la playa y visitar la isla. Hace lo mismo una joven madre de Olot, Girona, que espera en Sant Ferran con sus dos pequeños de 6 y 7 años el paso de su marido, que lleva 13 años disputando la Mitja Marató. Ella también corría, pero con la ampliación de la familia «las cosas han cambiado y ya no es tan fácil», así que ahora anima desde la barrera.

Carreras para aficionados y profesionales hay muchas durante todo el año y en diferentes zonas de la geografía española. Pero no todas ofrecen la posibilidad de trotar inmersos en un paisaje único, con la tranquilidad que da la ausencia de cualquier tipo de tráfico durante todo el trayecto y recorriendo lugares singulares como el altiplano de la Mola, es Caló y sus aguas turquesas, los campos de cereales e higueras que preceden a Sant Ferran o las piscinas salineras en pleno Parque Natural de ses Salines.

Música y energía

Los corredores y sus acompañantes aprecian esta belleza natural, pero también el trabajo que supone poner en marcha este evento. «Está muy bien organizado, tenemos todo lo que necesitamos», comentaba una corredora. La música en directo del grupo local Sur en Sant Ferran y el buen hacer de los djs de la Mola, es Pujols y la Savina, animaban tanto a los corredores como al público.

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Una joven residente en Formentera comentaba ya en la Savina tras correr la 8K que era la primera carrera en la que participaba «en su vida», que apenas llevaba tres meses entrenando y que no podía estar más contenta. «Cuando estás esperando la salida con la música, la gente bailando y todo el mundo sonriendo, hay una energía y un buen ambiente que no se puede explicar pero te empuja. A mí, la gente me ha traído hasta la meta entre risas, el año que viene repito seguro, o me animo con la media maratón», aseguraba.