Adrián Guirado y Celia Antón hacen parecer cortos los 8K

Puede que la más conocida sea la exigente Mitja Marató ‘Illa de Formentera’, pero su hermana menor, la 8K Sant Ferran-La Savina, atrae prácticamente el mismo interés por participar y cada año el nivel de la competición se incrementa.

Una de las corredoras celebra su llegada. | TONI ESCOBAR

El ambiente festivo de la salida, situada en el cruce de la carretera principal con es Ca Marí, acompañó ayer a los corredores durante todo el trayecto, con un público entregado que animaba con aplausos cada zancada.

Participantes de la 8K a su llegada a meta. | TONI ESCOBAR

El gran protagonista de la prueba masculina fue el atleta ibicenco Adrián Guirado, de la Peña Deportiva, que se adjudicó la victoria con un tiempo de 25’25’’, rebajando en casi dos minutos los 27’29’’ del ganador del año pasado. En segundo lugar llegó José Manuel Caplliure, que cruzó la meta con un registro de 27’03”, mientras que Sergi Moreno completó el podio masculino con 27’49”.

En la categoría femenina, la corredora burgalesa Celia Antón hizo un alarde de poderío, terminando en un espectacular tercer lugar en la clasificación absoluta de la carrera, solo superada por los dos primeros ganadores masculinos. Antón se proclamó vencedora femenina de la 8K con un tiempo de 27’42’’.

La segunda plaza de esta categoría fue para Antía Castro, que completó la distancia desde es Ca Marí hasta la Savina en 28’18’’. Cristina Molteni cerró el podio con un tiempo de 28’48”.

Además de una clasificación general masculina y femenina para cada una de las pruebas, la competición formenterense también concede unos trofeos en reconocimiento a los corredores locales.

Así, los ganadores masculinos residentes en Formentera de la Mitja Marató fueron en esta edición Martí Juan Mayans, Luca Escandell (ambos del Club Esportiu Espalmador) y Marc Francesc Perucho.

Juan obtuvo un merecidísimo sexto puesto en la general con un tiempo de 1h 16’20’’, su mejor marca en las 15 ediciones de esta competición en las que ha participado.

En cuanto a las féminas, las tres primeras clasificadas fueron Jaine Cordeiro, Nora Gómez y Sara Ramos. Cordeiro, brasileña de origen pero residente en Formentera desde hace unos años, marcó un tiempo de 1h49’37’’ y se mostraba muy feliz con su resultado, ya que era la primera vez que competía en esta distancia.

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Porque esta es la belleza de esta competición: que une a atletas profesionales, aficionados, veteranos o primerizos en una jornada donde lo más importante es llegar a la meta sin lesiones y con una sonrisa en la boca.