El San Pablo-Eivissa se despide de la temporada con una derrota en Lugo

El San Pablo-Eivissa se despidió de la temporada este sábado con una derrota ante el Grupo FORMA-T Villalba por 5-2, en un partido que las ibicencas disputaron hasta el final, pero en el que dos goles en el minuto 38 decantaron la balanza para las locales. Con este resultado, las de ca n´Escandell terminan la competición en la novena plaza con 37 puntos, superando el desempeño ofrecido la pasada campaña, donde la permanencia era el principal objetivo.

Las lucenses no tardaron en adelantarse en el marcador. Un disparo de Marta Hermo a los seis minutos de encuentro colocó el primero en el electrónico y obligó a las de Sergio Oruj a apretar los dientes para no sucumbir en la primera mitad. La reacción pitiusa no se hizo esperar, pues Yara Pin igualó el duelo cinco minutos después para igualar el disputado choque.

El fútbol sala, sin embargo, siempre te ofrece una segunda, tercera y cuarta oportunidad, y las gallegas se resarcieron rápido. Fanny se rehizo y anotó el 2-1 en el marcador. El tanto afectó a las de Sergio Oruj, que recibirían un tercero antes del final de los primeros 20 minutos reglamentarios. Alvite decantó aún más la balanza para las locales con el tercero y puso tierra de por medio en el pabellón municipal de Villalba.

Gema Pin mantuvo vivas las esperanzas de las ibicencas

Tras la reanudación, las turquesas mostraron una cara más intensa y ordenada sobre la pista, y buscaron anotar un segundo tanto que mantuviera las esperanzas vivas en lugar de un cuarto que aumentara aún más la sangría. Así fue, ya que Gema Pin hizo el segundo para las ibicencas a falta de siete minutos para el final. Aún había vida y las visitantes no habían dicho la última palabra.

Sin embargo, FORMA-T aumentó la intensidad en el tramo final para terminar sentenciando el partido. Lara Balseiro y Marta Hermo, en jugadas prácticamente consecutivas, fusilaron la portería ibicenca para enmarcar el 5-2 final. El San Pablo-Eivissa se vio superado en los últimos compases y dio por concluido un partido que cierra la campaña de las de ca n´ Escandell, que han sabido consolidarse en la categoría y que esperan mantener su crecimiento en la Segunda División de cara a la próxima temporada.