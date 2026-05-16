Fútbol
La Peña Deportiva inicia en Inca su camino hacia Segunda RFEF
El conjunto de Ramiro González visita al Constància en la ida de la primera eliminatoria del 'play-off' de ascenso a Segunda RFEF
Comienza la hora de la verdad para la Peña Deportiva. El conjunto de Santa Eulària visita este domingo al Constància (12 horas, Fibwi Estadi Nou Camp d’Inca) en el partido de ida de la primera eliminatoria del ‘play-off’ de ascenso a Segunda RFEF.
El equipo dirigido por Ramiro González, que finalizó en tercera posición en el Grupo 11 de Tercera RFEF, buscará un resultado positivo que le permita afrontar con garantías el encuentro de vuelta, que se disputará la próxima semana en el Municipal de Santa Eulària.
No lo tendrá fácil el conjunto peñista, ya que enfrente tendrá a un Constància que se ha mostrado muy sólido durante toda la temporada en su feudo, donde únicamente ha encajado tres derrotas. La Peña afronta esta eliminatoria con la ilusión de dar el primer paso hacia el ascenso y de mantenerse con vida en una fase final en la que solo un equipo logrará el billete a Segunda RFEF. Si consigue superar al conjunto de Inca, se enfrentará en la final de la fase balear al vencedor del cruce entre el Manacor y el Llosetense.
- Nicolás Rapeso, el pionero del CrossFit en Ibiza que está entre los mejores del mundo
- La Hybiza Race se estrena con éxito en su primera edición
- La PE Sant Jordi muere en la orilla ante el CD Migjorn
- Un Class Sant Antoni imperial fulmina al Morón y otea la final para subir a Primera FEB
- La Formentera 4x10K por Equipos debuta con más de 400 corredores
- William Aveiro y Nuria Tauler conquistan la XVIII Cursa Trail de sa Talaia
- Ibiza conquista ocho medallas y confirma su gran momento en el boxeo balear
- Los equipos pitiusos bajan el telón en Tercera RFEF con la Peña Deportiva como única baza en el ‘play-off’