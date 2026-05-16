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La Peña Deportiva inicia en Inca su camino hacia Segunda RFEF

El conjunto de Ramiro González visita al Constància en la ida de la primera eliminatoria del 'play-off' de ascenso a Segunda RFEF

Imagen del último partido de la Peña

Imagen del último partido de la Peña / PDSE

Jesús Rodríguez

Jesús Rodríguez

Ibiza

Comienza la hora de la verdad para la Peña Deportiva. El conjunto de Santa Eulària visita este domingo al Constància (12 horas, Fibwi Estadi Nou Camp d’Inca) en el partido de ida de la primera eliminatoria del ‘play-off’ de ascenso a Segunda RFEF.

El equipo dirigido por Ramiro González, que finalizó en tercera posición en el Grupo 11 de Tercera RFEF, buscará un resultado positivo que le permita afrontar con garantías el encuentro de vuelta, que se disputará la próxima semana en el Municipal de Santa Eulària.

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No lo tendrá fácil el conjunto peñista, ya que enfrente tendrá a un Constància que se ha mostrado muy sólido durante toda la temporada en su feudo, donde únicamente ha encajado tres derrotas. La Peña afronta esta eliminatoria con la ilusión de dar el primer paso hacia el ascenso y de mantenerse con vida en una fase final en la que solo un equipo logrará el billete a Segunda RFEF. Si consigue superar al conjunto de Inca, se enfrentará en la final de la fase balear al vencedor del cruce entre el Manacor y el Llosetense.

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